Суд взыскал с ФК «Кубань» 15,5 млн рублей

Дуэту Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой на сцене и в жизни около 20 лет. В результате появилось множество совместных проектов, из которых, конечно, самые важные – Степан, Софья и Антонина. Как искать компромисс и стоит ли давать детям свободу? Платить ли детям за чтение книг? Об этом Михаил Шац рассказал в программе «Перекрестный отец» в эфире 12 декабря.