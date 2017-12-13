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16:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Суд взыскал с ФК «Кубань» 15,5 млн рублей

Клуб не оказал рекламные услуги одной компании в полной мере.

Источник: РИА "Новости"

Арбитражный суд по заявлению ЮМК («Южная многоотраслевая корпорация») взыскал с ФК «Кубань» 15, 5 миллионов неотработанного аванса.

Апелляционная инстанция отменила решение краснодарского суда от 6 июня, когда компании было отказано в иске.

Известно, что истец заключил с футбольным клубом договор об оказании услуг рекламного характера в 2014 году. Эти услуги ФК «Кубань» выполнил не в полной мере. В частности, он разместил рекламный щит истца и логотип на печатной продукции. Эти действия стоили 9, 5 миллионов рублей, хотя общая сумма договора составляет 25.

— Кроме того, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в 2016 году отказал в иске Вовкотруба о признании недействительным этого рекламного договора, — говорится в сообщении РАПСИ (Российское агентство правовой и судебной информации).

Также арбитраж отметил, что доказательств спорности данного договора не было представлено.

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