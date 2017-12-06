Итоги первой части сезона «Сибири» в цифрах

Источник: РИА "Новости"

«27 забитых мячей в 25 матчах — это 13-й результат среди команд ФНЛ. 16 голов новосибирцы забили с игры и 11 — со стандартных положений: 6 после угловых, 2 после штрафных, 2 с пенальти и 1 после аута.

Чаще всего новосибирцы забивали в концовках первых таймов — 9 голов пришлись на минуты с 30-й по 45-ю.

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Невероятно, но факт: дальним ударом новосибирцы поразили ворота соперников лишь однажды — это сделал Михаил Мищенко со штрафного в выездном матче против «Тамбова». Все остальные голы новосибирцы забили из пределов штрафной.

По пропущенным мячам «Сибирь» — четвёртая (21 гол). 12 мячей «Сибирь» пропустила с игры, 9 — со стандартных положений: 4 с пенальти, 3 после штрафных, 2 после аута. Примечательно, что после угловых «Сибирь» не пропустила ни разу!

Самым трудным периодом для новосибирцев оказалась пятнадцатиминутка с 60-й по 75-ю минуты, когда наша команда пропустила 6 мячей.

Все пенальти, назначенные в матчах с участием «Сибири», завершались голами: 4 мяча побывало в воротах Николая Цыгана, 2 — в воротах наших соперников.

В среднем за игру новосибирцы наносили 10 ударов по воротам, из них 4 — в створ. За 25 матчей футболисты «Сибири» 2 раза попадали в карскас ворот, наши соперники — 6.