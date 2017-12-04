Игроки «Луча-Энергии» кутят в жарких странах (фото)
Игроки владивостокского футбольного клуба «Луч-Энергия» проводят каникулы в межсезонье в заграничных поездках, сообщает «Deita. ru».
Игроки владивостокского футбольного клуба «Луч-Энергия» проводят каникулы в межсезонье в заграничных поездках, сообщает «Deita. ru».
Совсем недавно, 4 ноября 2017 года, матч «Луч-Энергия» — «Химки» начался с опозданием на 15 минут. Это владивостокские футболисты устроили бойкот, обращая внимание на финансовые проблемы и долги клуба. В послематчевых интервью они откровенно рассказали о том, что в команде не хватает самого необходимого, включая продукты и медикаменты. В следующие выходные поддержать футболистов на тренировочную базу «Луча» приехали болельщики.
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко договорился во время двусторонней встречи с генеральным директором компании «Аква-Ресурсы» Русланом Кондратовым о том, что предприятие станет титульным спонсором футбольного клуба «Луч-Энергия» и погасит все долги перед командой по заработной плате.
Похоже, что ситуация с финансированием футбольного клуба степени стабилизировалась. Ибо в социальных сетях игроки «Луча-Энергии» выкладывают все новые фото со своего отдыха в период межсезонья.
Следующим официальным российским турниром, в котором примет участие «Луч-Энергия», станет
В заключительные два дня будут разыграны итоговые места — с последнего 16-го до 1-го. Таким образом, каждая из
Дмитрий Санников.