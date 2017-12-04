Игроки «Луча-Энергии» кутят в жарких странах (фото)

Источник: ДЕЙТА

Совсем недавно, 4 ноября 2017 года, матч «Луч-Энергия» — «Химки» начался с опозданием на 15 минут. Это владивостокские футболисты устроили бойкот, обращая внимание на финансовые проблемы и долги клуба. В послематчевых интервью они откровенно рассказали о том, что в команде не хватает самого необходимого, включая продукты и медикаменты. В следующие выходные поддержать футболистов на тренировочную базу «Луча» приехали болельщики.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко договорился во время двусторонней встречи с генеральным директором компании «Аква-Ресурсы» Русланом Кондратовым о том, что предприятие станет титульным спонсором футбольного клуба «Луч-Энергия» и погасит все долги перед командой по заработной плате.

Похоже, что ситуация с финансированием футбольного клуба степени стабилизировалась. Ибо в социальных сетях игроки «Луча-Энергии» выкладывают все новые фото со своего отдыха в период межсезонья.

Следующим официальным российским турниром, в котором примет участие «Луч-Энергия», станет Фонбет-Кубок ФНЛ. Как и в предыдущие годы, традиционный февральский турнир, проводимой лигой уже в седьмой раз, будет состоять из десяти игровых дней (по четыре матча в каждом) и двух этапов. На первом команды-участницы проведут матчи по круговой системе в четырех группах. Победители групп составят пары полуфиналистов. Занявшие места со 2-го по 4-е проведут на втором этапе стыковые матчи между собой.

В заключительные два дня будут разыграны итоговые места — с последнего 16-го до 1-го. Таким образом, каждая из команд-участниц Фонбет-Кубка ФНЛ 2018 гарантированно проведет по пять матчей. Финал турнира намечен на 23 февраля.