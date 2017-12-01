Калининградцы выбрали имя талисману футбольной «Балтики»

Голосование среди болельщиков длилось в течение двух недель на сайте клуба. По итогам голосования, победило имя «Балт» (36% голосов). На втором месте «Лёня» (25%), на третьем — «Зевс» (16%). Всего в голосовании приняли участие 1018 человек.