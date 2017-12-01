Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Калининградцы выбрали имя талисману футбольной «Балтики»
Калининградцы выбрали имя талисману футбольной «Балтики». Об этом сообщает
Калининградцы выбрали имя талисману футбольной «Балтики». Об этом сообщает
Голосование среди болельщиков длилось в течение двух недель на сайте клуба. По итогам голосования, победило имя «Балт» (36% голосов). На втором месте «Лёня» (25%), на третьем — «Зевс» (16%). Всего в голосовании приняли участие 1018 человек.
Напомним, талисманом «Балтики» 27 октября был выбран зубр.