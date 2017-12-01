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12:46 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининградцы выбрали имя талисману футбольной «Балтики»

Калининградцы выбрали имя талисману футбольной «Балтики». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Источник: Вести - Калининград

Голосование среди болельщиков длилось в течение двух недель на сайте клуба. По итогам голосования, победило имя «Балт» (36% голосов). На втором месте «Лёня» (25%), на третьем — «Зевс» (16%). Всего в голосовании приняли участие 1018 человек.

Напомним, талисманом «Балтики» 27 октября был выбран зубр.

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