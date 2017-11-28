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15:49 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная ФНЛ сыграла вничью с командой итальянской серии B в товарищеском матче

МОСКВА, 28 ноя — Р-Спорт. Сборная Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сыграла вничью со сборной итальянской серии B в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая во вторник в итальянском Порденоне, завершилась со счетом 2:2.

В составе сборной ФНЛ голы забили Александр Соболев (25-я минута) и Дмитрий Скопинцев (26). У сборной серии B дубль сделал Антонио Ла Гумина (45, 52).

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