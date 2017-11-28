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13:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Тренер ФК «Ротор-Волгоград» распрощался с семью футболистами

Команду покинут голкипер, два защитника, три полузащитника и один нападающий.

Источник: Комсомольская правда

Главный тренер ФК «Ротор-Волгоград» Сергей Павлов еще накануне последней игры с «Оренбургом» заявил, что в межсезонье состав команды изменится. Мол, с некоторыми игроками придется распрощаться. После очередного поражения волгоградцев наставник принял окончательное решение.

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Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе клуба, Сергей Павлов уже решил попрощаться с семью игроками. В их числе голкипер Валерий Поляков, защитники Сергей Колычев, Андрей Кузнецов, полузащитники Роман Концедалов, Виктор Борзых, Артур Рылов и нападающий Иван Столбовой. По словам тренера всем вышеперечисленным игрокам будет оказана помощь в трудоустройстве: «Это не выброшенные люди! Мы никого не бросим, и должны помочь трудоустроиться каждому».

Не исключено, что это еще не окончательный список «на вылет». Что касается замены, то наставник намерен подписать в межсезонье восемь новых игроков. Их имена обещают извучить ближе к началу второй части сезона 2017/2018 первенства России среди команд ПФЛ.

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