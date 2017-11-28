Тренер ФК «Ротор-Волгоград» распрощался с семью футболистами

Источник: Комсомольская правда

Главный тренер ФК «Ротор-Волгоград» Сергей Павлов еще накануне последней игры с «Оренбургом» заявил, что в межсезонье состав команды изменится. Мол, с некоторыми игроками придется распрощаться. После очередного поражения волгоградцев наставник принял окончательное решение.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе клуба, Сергей Павлов уже решил попрощаться с семью игроками. В их числе голкипер Валерий Поляков, защитники Сергей Колычев, Андрей Кузнецов, полузащитники Роман Концедалов, Виктор Борзых, Артур Рылов и нападающий Иван Столбовой. По словам тренера всем вышеперечисленным игрокам будет оказана помощь в трудоустройстве: «Это не выброшенные люди! Мы никого не бросим, и должны помочь трудоустроиться каждому».