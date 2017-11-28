Тренер ФК «Ротор-Волгоград» распрощался с семью футболистами
Команду покинут голкипер, два защитника, три полузащитника и один нападающий.
Команду покинут голкипер, два защитника, три полузащитника и один нападающий.
Главный тренер ФК «Ротор-Волгоград» Сергей Павлов еще накануне последней игры с «Оренбургом» заявил, что в межсезонье состав команды изменится. Мол, с некоторыми игроками придется распрощаться. После очередного поражения волгоградцев наставник принял окончательное решение.
Как сообщили «КП-Волгоград» в
Не исключено, что это еще не окончательный список «на вылет». Что касается замены, то наставник намерен подписать в межсезонье восемь новых игроков. Их имена обещают извучить ближе к началу второй части сезона 2017/2018 первенства России среди команд ПФЛ.