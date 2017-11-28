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10:15 (мск), источник: АиФ Калининград

«Балтика» отказалась от участия в Кубке ФНЛ

По итогам 2017 года калининградская команда оказалась на 6 месте турнирной таблицы.

Источник: РИА "Новости"

Калининградская «Балтика» отказалась от участия в Кубке ФНЛ, хотя имела на это право, как одна из лучших команд лиги. Об этом в интервью пресс-службе клуба рассказал гендиректор команды Теймураз Лепсая.

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«Формат и сроки проведения этого турнира не вписываются в программу подготовки команды к весенней части первенства. У нас запланированы сборы в Турции, куда команда отправится 8 января», — рассказал Лепсая.

Отметим, что впервые за долгие годы «Балтика» претендует на участие в стыковых матчах.

«Нашей команде удался лучший старт в ФНЛ в XXI веке. Мы одержали самую крупную победу в текущем первенстве среди всех клубов (6−0 над “Спартаком-2”) и собрали максимальную для лиги зрительскую аудиторию — на домашней игре с “Енисеем” присутствовало 8600 зрителей», — отметил гендиректор команды.

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