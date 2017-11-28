Источник: РИА "Новости"

Калининградская «Балтика» отказалась от участия в Кубке ФНЛ, хотя имела на это право, как одна из лучших команд лиги. Об этом в интервью пресс-службе клуба рассказал гендиректор команды Теймураз Лепсая.

«Формат и сроки проведения этого турнира не вписываются в программу подготовки команды к весенней части первенства. У нас запланированы сборы в Турции, куда команда отправится 8 января», — рассказал Лепсая.

Отметим, что впервые за долгие годы «Балтика» претендует на участие в стыковых матчах.