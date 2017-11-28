«Балтика» отказалась от участия в Кубке ФНЛ
По итогам 2017 года калининградская команда оказалась на 6 месте турнирной таблицы.
По итогам 2017 года калининградская команда оказалась на 6 месте турнирной таблицы.
Калининградская «Балтика» отказалась от участия в Кубке ФНЛ, хотя имела на это право, как одна из лучших команд лиги. Об этом в интервью
«Формат и сроки проведения этого турнира не вписываются в программу подготовки команды к весенней части первенства. У нас запланированы сборы в Турции, куда команда отправится 8 января», — рассказал Лепсая.
Отметим, что впервые за долгие годы «Балтика» претендует на участие в стыковых матчах.
«Нашей команде удался лучший старт в ФНЛ в XXI веке. Мы одержали самую крупную победу в текущем первенстве среди всех клубов (6−0 над “Спартаком-2”) и собрали максимальную для лиги зрительскую аудиторию — на домашней игре с “Енисеем” присутствовало 8600 зрителей», — отметил гендиректор команды.