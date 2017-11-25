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10:37 (мск), источник: Onedivision.ru

Неприятный инцидент на пресс-конференции Андрея Тихонова

На пресс-конференции после матча 25-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» — «Шинник» произошел необычный инцидент, сообщает Rusfootball.info.

Источник: РИА "Новости"

По информации их источника, сначала один из фотографов задавал странные вопросы Андрею Тихонову, после чего у наставника с ним возникла словесная перепалка.

После того как Тихонов покинул пресс-конференцию пресс-атташе клуба Максим Съестнов спросил у фотографа «что он творит?» В ответ посыпалась куча оскорблений, пресс-атташе получил пощечину по лицу. В зал были вызваны сотрудники службы безопасности, которые вскоре вывели нападавшего.

Позже стало известно, что нападавшим был некий фотограф Вильданов, который имеет на своем счету справку о невменяемости.

Крылья Советов 3:3
Первый тайм: 3:1
Шинник
25.11.2017, 14:00 Зрители: 4261 основной раунд: 25-й тур Металлург
Главные тренеры
Андрей Тихонов Александр Побегалов
Голы
9′ Сергей Самодин 22
26′ Данил Кленкин 27
37′ Азер Алиев 10
21 Владислав Камилов 43′
15 Дмитрий Самойлов 61′
13 Никита Дроздов 85′
Составы
Евгений Конюхов 14
Дмитрий Ятченко 3
Жозе Феррейра Надсон 6
Георгий Зотов 15
Евгений Башкиров 2
Азер Алиев 10
Срджан Мияйлович 20
41′ Сергей Корниленко 8
80′ Алан Чочиев 9
Олег Ланин 64
81′ Данил Кленкин 27
Кирилл Гоцук 24
65′ Сергей Самодин 22
Денис Ткачук 31
16 Дмитрий I Яшин
2 Денис Магадиев
78 Дмитрий Чистяков
15 Дмитрий Самойлов
17 Артем Щадин
21 Владислав Камилов 25′
9 Эльдар Низамутдинов
23 Евгений Ятченко 90′
65 Максим Жестоков
14 Марат Шайморданов 63′
4 Даниил Чалов
90 Андрей Лях 59′ 54′
13 Никита Дроздов
99 Никита Безлихотнов 63′
70 Сергей Крамаренко
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Амелин (Тула, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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