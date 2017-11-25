Неприятный инцидент на пресс-конференции Андрея Тихонова

Источник: РИА "Новости"

По информации их источника, сначала один из фотографов задавал странные вопросы Андрею Тихонову, после чего у наставника с ним возникла словесная перепалка.

После того как Тихонов покинул пресс-конференцию пресс-атташе клуба Максим Съестнов спросил у фотографа «что он творит?» В ответ посыпалась куча оскорблений, пресс-атташе получил пощечину по лицу. В зал были вызваны сотрудники службы безопасности, которые вскоре вывели нападавшего.