Неприятный инцидент на пресс-конференции Андрея Тихонова

По информации их источника, сначала один из фотографов задавал странные вопросы Андрею Тихонову, после чего у наставника с ним возникла словесная перепалка.
После того как Тихонов покинул пресс-конференцию пресс-атташе клуба Максим Съестнов спросил у фотографа «что он творит?» В ответ посыпалась куча оскорблений, пресс-атташе получил пощечину по лицу. В зал были вызваны сотрудники службы безопасности, которые вскоре вывели нападавшего.
Позже стало известно, что нападавшим был некий фотограф Вильданов, который имеет на своем счету справку о невменяемости.