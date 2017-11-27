Футбольный «Енисей» ушел на зимние каникулы лидером ФНЛ

Красноярский футбольный «Енисей» сохранили лидерство в таблице первенства Футбольной национальной лиги. В прошедшие выходные команда провела заключительный в этом году матч. В Красноярск приехала калининградская «Балтика», которая в домашней встрече уступила «Енисею» 0:5.

Игра получилась нервной и даже конфликтной — игроки гостей постоянно провоцировали красноярцев и довольно жестко нарушали правила. Плюс суету вносил и судья, который по итогу за свою работу получил единицу — самый низкий балл.

«Енисей» мог выйти вперед еще в первом тайме, создав несколько голевых моментов, но вратарь «Балтики» раз за разом выручал команду. И уже гости со своей стороны провели две-три опасные атаки, но мастерство показал Михаил Филиппов.

В середине первого тайма красноярцы, наконец, забили, однако судья 100-процентный гол отменил.

Во втором тайме команды продолжили угрожать воротам друг друга. И «Енисей» сумел забить первым — отличился Артур Малоян. Спустя 10 минут калининградцы сравняли счет. Итоговый результат — 1:1. С отрывом в два очка от ближайшего конкурента красноярцы продолжают лидировать в таблице ФНЛ.

«Честно говоря, хотелось порадовать болельщиков в заключительном матче победой, но, к сожалению, не смогли ее добиться. Причина — нам противостояла очень хорошая и организованная команда, соперник, которого мы обыграли в первом круге со счетом 5:0. Было видно, что у этой команды запредельный настрой и мотивация. Соперник практически все силы отдал на футбольном поле. Я очень хорошо знаю Игоря Черевченко, вместе играли и учились, хотелось бы, пользуясь случаем, поздравить его команду с хорошей игрой», — заявил на пресс-конференции после матча главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев.