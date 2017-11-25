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18:18 (мск), источник: Советский спорт

«Крылья «Советов» сыграли вничью с «Шинником», ведя 3:0

«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Шинником» (3:3) в 25-м туре первенства ФНЛ.

Источник: РИА "Новости"

У хозяев поля отличились Сергей Самодин (10-я минута), Данил Кленкин (26-я) и Сергей Корниленко (37-я), у гостей — Владислав Камилов (44-я), Дмитрий Самойлов (61-я) и Никита Дроздов (85-я).

Самарцы с 51 очком занимают третье место, у ярославцев 35 баллов и девятая строчка.

В следующем туре «Крылья Советов» 4 марта 2018 года сыграют на выезде с питерским «Динамо», а «Шинник» в тот же день примет «Томь».

Крылья Советов 3:3
Первый тайм: 3:1
Шинник
25.11.2017, 14:00 Зрители: 4261 основной раунд: 25-й тур Металлург
Главные тренеры
Андрей Тихонов Александр Побегалов
Голы
9′ Сергей Самодин 22
26′ Данил Кленкин 27
37′ Азер Алиев 10
21 Владислав Камилов 43′
15 Дмитрий Самойлов 61′
13 Никита Дроздов 85′
Составы
Евгений Конюхов 14
Дмитрий Ятченко 3
Жозе Феррейра Надсон 6
Георгий Зотов 15
Евгений Башкиров 2
Азер Алиев 10
Срджан Мияйлович 20
41′ Сергей Корниленко 8
80′ Алан Чочиев 9
Олег Ланин 64
81′ Данил Кленкин 27
Кирилл Гоцук 24
65′ Сергей Самодин 22
Денис Ткачук 31
16 Дмитрий I Яшин
2 Денис Магадиев
78 Дмитрий Чистяков
15 Дмитрий Самойлов
17 Артем Щадин
21 Владислав Камилов 25′
9 Эльдар Низамутдинов
23 Евгений Ятченко 90′
65 Максим Жестоков
14 Марат Шайморданов 63′
4 Даниил Чалов
90 Андрей Лях 59′ 54′
13 Никита Дроздов
99 Никита Безлихотнов 63′
70 Сергей Крамаренко
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Амелин (Тула, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Красная карточка
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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