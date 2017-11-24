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18:39 (мск), источник: Советский спорт

«Это не по-мужски». «Спартак» обвинил «Зенит» в нечестной игре (видео)

Игроки «Спартака-2» были очень недовольны таким решением соперника.

Источник: Советский спорт

Что случилось?

На 92-й минуте матча «Зенит-2» — «Спартак-2» при счете 1:0 в пользу красно-белых защитник петербургской команды Илья Зуев упал в штрафной соперника. Скамейка сине-бело-голубых начала сигнализировать судье, что был пенальти. Одиннадцатиметровый судья не дал, а вратарь «Спартака-2» Александр Максименко выбил мяч в аут, чтобы Зуеву оказали помощь.

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После паузы «Зенит-2» не вернул мяч сопернику, а продолжил атаковать, чем вызвал недовольство тренерского штаба красно-белых. В итоге петербуржская команда сравняла счет, гол забил как раз Илья Зуев.

После матча разгорелась потасовка, в центре которой оказался Зуев, Максим Карпов, Зелимхан Бакаев и Александр Максименко. В итоге вратарь гостей и Зуев получили по карточке, для защитника сине-бело-голубых эта желтая стала второй.

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Что говорили москвичи?

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После матча москвичи были вне себя от решения хозяев. Первым это высказал главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько.

—  Я возмущен действиями команды соперника. Был эпизод, когда при выносе мяча, футболист «Зенита» лежал. Есть негласные правила: фэйр-плей. Но соперник не вернул нам мяч и на последней минуте сравнял счет. Это не служит оправданием результату, мы не реализовали много моментов. За последние пять игр мы не создали столько, сколько сегодня. Футбол не прощает безалаберного отношения к своим моментам. Надеюсь, это послужит уроком для молодых футболистов, и они вынесут что-то из этого матча, трагического для меня.

 — Сейчас будете учить футболистов следовать принципам честной игры или играть на результат?
— Футбольная жизнь может многому научить, но есть принципы, написанные не нами. Пусть эпизод будет на совести «Зенита-2». Так поступать нельзя, на мой взгляд.

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Согласен с тренером и Денис Давыдов, сыгравший в матче 70 минут.

— Вроде игрок соперника лежит — мы проявили фэйр-плей, выбили мяч. Думаю, так поступила бы каждая команда. Но это футбол: не забиваешь ты — забивают тебе, а моментов у нас было очень много.

 — То есть «Зенит» не вернул мяч после того, как вы выбили его после травмы соперника?
— Да. Но винить мы можем только самих себя, — по-философски отметил «русский Месси».

Вратарь «Спартака» Максименко тоже не согласен с решением соперника, но даже смог его оправдать.

— Все было под нашим контролем. Во-первых, соперник не отдал нам мяч после фэйр-плей. Во-вторых, пропустили этот гол.

— Был ли пенальти на Илье Зуеве?
— Защитник ударился об тело соперника. Там ничего не было.

— «Зенит» намеренно не отдал вам мяч или просто забыл из-за чего случилась пауза?
— Намеренно. Их тоже можно понять: это эмоции, на войне все методы хороши. Но по-мужски правильнее было бы вернуть нам мяч.

— Этот эпизод и стал предметом спора в потасовке?
— Да, там уже эмоции захлестнули.

Что в итоге?

«Зенит» сравнял счет и не дал «Спартаку» прервать пятиматчевую серию из поражений. У команды Анатолия Давыдова эта серия продлилась до восьми матчей. «Зенит-2» уже в зоне вылета, москвичи от нее в пяти очках.

Зенит-2 1:1
Первый тайм: 0:1
Спартак-2
24.11.2017, 14:00 Зрители: 510 основной раунд: 25-й тур МСА Петровский
Главные тренеры
Анатолий Давыдов Дмитрий Гунько
Голы
90+2′ Илья Зуев 58
60 Джуниор Фэшн Сакала 9′
Составы
Михаил Кизеев 93
30′ Максим Карпов 50
Никита Каккоев 54
58′ 90+10′ Илья Зуев 58
Даниил Пенчиков 79
Кирилл Капленко 55
Александр Некрасов 78
46′ Владислав Сиротов 37
Даниил Лесовой 64
60′ Дмитрий Плетнев 49
Никита Андреев 67
68′ Сергей Иванов 74
Николай Прудников 32
52′ Дмитрий Богаев 88
Василий Запрягаев 39
98 Александр Максименко 90+10′
22 Константин Щербаков
44 Александр Лихачев
92 Николай Рассказов
93 Артем Сокол
18 Зелимхан Бакаев
21 Артем Самсонов
83 Владислав Пантелеев
88 Данил Полубояринов
60 Джуниор Фэшн Сакала 82′
79 Александр Руденко
69 Денис Давыдов 72′
66 Сильванус Нимели
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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