«Это не по-мужски». «Спартак» обвинил «Зенит» в нечестной игре (видео)

Источник: Советский спорт

Что случилось?

На 92-й минуте матча «Зенит-2» — «Спартак-2» при счете 1:0 в пользу красно-белых защитник петербургской команды Илья Зуев упал в штрафной соперника. Скамейка сине-бело-голубых начала сигнализировать судье, что был пенальти. Одиннадцатиметровый судья не дал, а вратарь «Спартака-2» Александр Максименко выбил мяч в аут, чтобы Зуеву оказали помощь.

После паузы «Зенит-2» не вернул мяч сопернику, а продолжил атаковать, чем вызвал недовольство тренерского штаба красно-белых. В итоге петербуржская команда сравняла счет, гол забил как раз Илья Зуев.

После матча разгорелась потасовка, в центре которой оказался Зуев, Максим Карпов, Зелимхан Бакаев и Александр Максименко. В итоге вратарь гостей и Зуев получили по карточке, для защитника сине-бело-голубых эта желтая стала второй.

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Что говорили москвичи?

Системная проблема «Спартака»: молодежь выносила «Зенит» и упустила победу.

После матча москвичи были вне себя от решения хозяев. Первым это высказал главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько.

— Я возмущен действиями команды соперника. Был эпизод, когда при выносе мяча, футболист «Зенита» лежал. Есть негласные правила: фэйр-плей. Но соперник не вернул нам мяч и на последней минуте сравнял счет. Это не служит оправданием результату, мы не реализовали много моментов. За последние пять игр мы не создали столько, сколько сегодня. Футбол не прощает безалаберного отношения к своим моментам. Надеюсь, это послужит уроком для молодых футболистов, и они вынесут что-то из этого матча, трагического для меня.



— Сейчас будете учить футболистов следовать принципам честной игры или играть на результат?

— Футбольная жизнь может многому научить, но есть принципы, написанные не нами. Пусть эпизод будет на совести «Зенита-2». Так поступать нельзя, на мой взгляд.

Согласен с тренером и Денис Давыдов, сыгравший в матче 70 минут.

— Вроде игрок соперника лежит — мы проявили фэйр-плей, выбили мяч. Думаю, так поступила бы каждая команда. Но это футбол: не забиваешь ты — забивают тебе, а моментов у нас было очень много.

— То есть «Зенит» не вернул мяч после того, как вы выбили его после травмы соперника?

— Да. Но винить мы можем только самих себя, — по-философски отметил «русский Месси».

Вратарь «Спартака» Максименко тоже не согласен с решением соперника, но даже смог его оправдать.

— Все было под нашим контролем. Во-первых, соперник не отдал нам мяч после фэйр-плей. Во-вторых, пропустили этот гол.

— Был ли пенальти на Илье Зуеве?

— Защитник ударился об тело соперника. Там ничего не было.

— «Зенит» намеренно не отдал вам мяч или просто забыл из-за чего случилась пауза?

— Намеренно. Их тоже можно понять: это эмоции, на войне все методы хороши. Но по-мужски правильнее было бы вернуть нам мяч.

— Этот эпизод и стал предметом спора в потасовке?

— Да, там уже эмоции захлестнули.

Что в итоге?