«Это не по-мужски». «Спартак» обвинил «Зенит» в нечестной игре (видео)
Игроки «Спартака-2» были очень недовольны таким решением соперника.
Игроки «Спартака-2» были очень недовольны таким решением соперника.
Что случилось?
На 92-й минуте матча «Зенит-2» — «Спартак-2» при счете 1:0 в пользу
После паузы «Зенит-2» не вернул мяч сопернику, а продолжил атаковать, чем вызвал недовольство тренерского штаба
После матча разгорелась потасовка, в центре которой оказался Зуев, Максим Карпов, Зелимхан Бакаев и Александр Максименко. В итоге вратарь гостей и Зуев получили по карточке, для защитника
Что говорили москвичи?
Системная проблема «Спартака»: молодежь выносила «Зенит» и упустила победу.
После матча москвичи были вне себя от решения хозяев. Первым это высказал главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько.
— Я возмущен действиями команды соперника. Был эпизод, когда при выносе мяча, футболист «Зенита» лежал. Есть негласные правила:
— Сейчас будете учить футболистов следовать принципам честной игры или играть на результат?
— Футбольная жизнь может многому научить, но есть принципы, написанные не нами. Пусть эпизод будет на совести «Зенита-2». Так поступать нельзя, на мой взгляд.
Согласен с тренером и Денис Давыдов, сыгравший в матче 70 минут.
— Вроде игрок соперника лежит — мы проявили
— То есть «Зенит» не вернул мяч после того, как вы выбили его после травмы соперника?
— Да. Но винить мы можем только самих себя, —
Вратарь «Спартака» Максименко тоже не согласен с решением соперника, но даже смог его оправдать.
— Все было под нашим контролем.
— Был ли пенальти на Илье Зуеве?
— Защитник ударился об тело соперника. Там ничего не было.
— «Зенит» намеренно не отдал вам мяч или просто забыл
— Намеренно. Их тоже можно понять: это эмоции, на войне все методы хороши. Но
— Этот эпизод и стал предметом спора в потасовке?
— Да, там уже эмоции захлестнули.
Что в итоге?
«Зенит» сравнял счет и не дал «Спартаку» прервать пятиматчевую серию из поражений. У команды Анатолия Давыдова эта серия продлилась до восьми матчей. «Зенит-2» уже в зоне вылета, москвичи от нее в пяти очках.
|Анатолий Давыдов
|Дмитрий Гунько
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)