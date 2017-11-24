Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ выяснили последнюю волю "Петрухи" из "Белого солнца пустыни"
Чем опасны йогурты
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Как Джей Ло, Иванка Трамп и Мэрайя Кэри провели День благодарения
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Амкар2
Динамо М1
Футбол. Зарубежный
22:30
Ганновер-96
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:45
Сент-Этьен
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Леганес
Футбол. Первый дивизион
14:00
Зенит-21
Спартак-21
Все события
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Зубков лишен двух золотых медалей Олимпиады в Сочи
Российская фигуристка победила на турнире в Шанхае
Эффектный выход: Алеся Кафельникова снялась в откровенном наряде
Как Джей Ло, Иванка Трамп и Мэрайя Кэри провели День благодарения
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
24День, когда не пропустил Акинфеев
20«Динамо» — «Ахмат»: ничья в Химках
18:19 (мск), источник: Советский спорт

Системная проблема «Спартака»: молодежь выносила «Зенит» и упустила победу

Встреча вторых команд в ФНЛ должна была закончиться уверенной победой москвичей, но получилась ничья и потасовка после финального свистка.

Источник: Советский спорт

«Спартак» здесь и навсегда

Так был устроен календарь ФНЛ, что в первом круге вторые команды «Зенита» и «Спартака» встречались после выноса основы красно-белых на Крестовском, а во втором — за три дня до реванша на «Открытие Арене». После поражения старших товарищей молодые спартаковцы свой матч выиграли, и ту победу можно было посчитать небольшим, но утешением. Сейчас матчи идут в другом порядке, и на дубли уже смотрят как на разогрев. В составах команд хватает перспективных игроков, которые курсируют между основой и дублем, а яркая игра за второй состав может привлечь внимание штаба главной команды. Хотя бы попадание в запас уже будет маленьким успехом.

Только смотр резерва посетили только истинные любители футбола. Достаточно было сказано, какой может быть интерес к матчу, который проходит в будний день в 14 часов дня. Еще и в конце ноября при минусовой температуре. Но все-таки у переноса матча на пятницу были основания. В субботу, когда в ФНЛ пройдут остальные матчи тура, на главной арене «Петровского» будут играть «Тосно» и «Арсенал». Зенитовцам и спартаковцам пришлось бы в этот день выходить на поле в 11−12 часов — тут тоже мало приятного. На вечер пятницы игру тоже не поставить из-за предматчевой тренировки «Арсенала». Пожалуй, именно поэтому на гостевом секторе было 20−30 спартаковских болельщиков. По баннеру «Мы здесь и навсегда» можно понять, что основная часть — из петербургского фан-клуба.

Фанаты обошлись без происшествий, а оскорбительные кричалки уже никого не удивят. Зато в начале матча болельщики объединились и провели пятиминутку молчания. Не исключено, что данная акция — в память об убитом в Новосибирске болельщике «Енисея».

Без Панюкова нет атаки

«Зенит-2» к одному из главных матчей сезона ослаб: вне состава оказались капитан команды Егор Бабурин и лучший бомбардир сине-бело-голубых Андрей Панюков. Первый в день матча, скорее всего, тренировался с основой, поскольку все еще лечится Андрей Лунев. У Панюкова были проблемы с голеностопом, и за это ему доставалось от Анатолия Давыдова: «По моему мнению, если ты выходишь играть, здесь надо чем-то жертвовать». Нападающий решил не жертвовать собой, и с 12 ноября он на поле не выходит.

Читайте также
Суперконцовка матча вторых «Зенита» и «Спартака»

В их отсутствие ха вторую команду вышли всего два человека, которых сейчас привлекают к основе. Максим Карпов вообще накануне матча сыграл четыре минуте в матче Лиги Европы с «Вардаром». По хоккейным правилам он получил бы за него «-1»: при нем македонцы забили гол в добавленное время. Не получился у 22-летнего воспитанника зенитовской Академии и матч в ФНЛ. Его неточный пас на девятой минуте привел к голу Джуниора Сакалы. Замбиец, забивающий в «Спартаке-2» чаще всех, позже стал причиной желтой карточки для Карпова. Зенитовец без причин толкнул африканца в спину. Во втором тайме из-под Карпова чуть не забили второй гол, но спасибо Александру Руденко, пробившему выше пустых ворот.

Кирилл Капленко последний раз выходил за главную команду в кубковой игре с «Динамо СПб», и она могла сложиться для него куда лучше, если бы не пришлось играть не на своей позиции центрального защитника. В «Зените-2» он больше идет в атаку и может поддерживать с разных позиций. Но из-за отсутствия Панюкова у нападения «Зенита» совсем ничего не получилось. За 90 основных минут — всего один удар в створ.

Нечестная игра

Спартаковские кандидаты на повышение играли заметнее, но надо было забивать больше одного гола и играть на партнеров. А выше было желание решить все самому. Так делал и Денис Давыдов, который не захотел делиться с Сакалой и предпочел ударить самому. Позже замбиец отомстил партнеру: решил накрутить троих соперников и удар не получился. Дебютировавший в этом году за основу Зелимхан Бакаев тоже в какой-то момент попытался все исполнить самостоятельно и остался без мяча.

Красно-белые за весь второй тайм раза три убегали в контратаки и ни одну не использовали. У «Зенита-2» только в добавленное время получилось пойти в серьезный навал с подключением центральных защитников, и это дало результат. Зенитовцы не вернули мяч гостям по правилу фейр-плей (его выбили, когда на газон упал капитан команды Илья Зуев), а недавний пострадавший сравнял счет на последней минуте. Такую проблему никак не может победить основной «Спартак», а теперь с ней столкнулась вторая команда.

На финальном свистке матч не закончился: команды еще всем составом выясняли отношения у гостевой скамейки. Это уже хорошая традиция, аналогичная ситуация была весной, но по ходу игры. Без красных карточек не обошлось: она досталась Зуеву, и то за второе предупреждение.

В целом вышел спокойный матч, но с очень эмоциональным завершением. На «Открытие Арене» такой игры с явным преимуществом быть не должно.

Зенит-2 1:1
Первый тайм: 0:1
Спартак-2
24.11.2017, 14:00 Зрители: 510 основной раунд: 25-й тур МСА Петровский
Главные тренеры
Анатолий Давыдов Дмитрий Гунько
Голы
90+2′ Илья Зуев 58
60 Джуниор Фэшн Сакала 9′
Составы
Михаил Кизеев 93
30′ Максим Карпов 50
Никита Каккоев 54
58′ 90+10′ Илья Зуев 58
Даниил Пенчиков 79
Кирилл Капленко 55
Александр Некрасов 78
46′ Владислав Сиротов 37
Даниил Лесовой 64
60′ Дмитрий Плетнев 49
Никита Андреев 67
68′ Сергей Иванов 74
Николай Прудников 32
52′ Дмитрий Богаев 88
Василий Запрягаев 39
98 Александр Максименко 90+10′
22 Константин Щербаков
44 Александр Лихачев
92 Николай Рассказов
93 Артем Сокол
18 Зелимхан Бакаев
21 Артем Самсонов
83 Владислав Пантелеев
88 Данил Полубояринов
60 Джуниор Фэшн Сакала 82′
79 Александр Руденко
69 Денис Давыдов 72′
66 Сильванус Нимели
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит-2
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак-2
НовостиМатчиСоставСтатистика
 «Он называл это «лечением». Гимнастки обвинили врача сборной в домогательствах
Секс, спорт и страдания: как постель помогает добиться чемпионства
Возьмет ли Каррера реванш у Манчини? Интриги 18-го тура РФПЛ
Матч жизни для Слуцкого. Главные события футбольных выходных
Зубков лишен двух золотых медалей Олимпиады в Сочи
Российская фигуристка победила на турнире в Шанхае
Тренеры женской сборной РФ по волейболу отправлены в отставку
«Амкар» — «Динамо». Стартовые составы
Месси официально вручили «Золотую бутсу» (видео)
Новости
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь