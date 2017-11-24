Системная проблема «Спартака»: молодежь выносила «Зенит» и упустила победу
Встреча вторых команд в ФНЛ должна была закончиться уверенной победой москвичей, но получилась ничья и потасовка после финального свистка.
Встреча вторых команд в ФНЛ должна была закончиться уверенной победой москвичей, но получилась ничья и потасовка после финального свистка.
«Спартак» здесь и навсегда
Так был устроен календарь ФНЛ, что в первом круге вторые команды «Зенита» и «Спартака» встречались после выноса основы
Только смотр резерва посетили только истинные любители футбола. Достаточно было сказано, какой может быть интерес к матчу, который проходит в будний день в 14 часов дня. Еще и в конце ноября при минусовой температуре. Но
Фанаты обошлись без происшествий, а оскорбительные кричалки уже никого не удивят. Зато в начале матча болельщики объединились и провели пятиминутку молчания. Не исключено, что данная акция — в память об убитом в Новосибирске болельщике «Енисея».
Без Панюкова нет атаки
«Зенит-2» к одному из главных матчей сезона ослаб: вне состава оказались капитан команды Егор Бабурин и лучший бомбардир
В их отсутствие ха вторую команду вышли всего два человека, которых сейчас привлекают к основе. Максим Карпов вообще накануне матча сыграл четыре минуте в матче Лиги Европы с «Вардаром». По хоккейным правилам он получил бы за него «-1»: при нем македонцы забили гол в добавленное время. Не получился у 22-летнего воспитанника зенитовской Академии и матч в ФНЛ. Его неточный пас на девятой минуте привел к голу Джуниора Сакалы. Замбиец, забивающий в «Спартаке-2» чаще всех, позже стал причиной желтой карточки для Карпова. Зенитовец без причин толкнул африканца в спину. Во втором тайме
Кирилл Капленко последний раз выходил за главную команду в кубковой игре с «Динамо СПб», и она могла сложиться для него куда лучше, если бы не пришлось играть не на своей позиции центрального защитника. В «Зените-2» он больше идет в атаку и может поддерживать с разных позиций. Но
Нечестная игра
Спартаковские кандидаты на повышение играли заметнее, но надо было забивать больше одного гола и играть на партнеров. А выше было желание решить все самому. Так делал и Денис Давыдов, который не захотел делиться с Сакалой и предпочел ударить самому. Позже замбиец отомстил партнеру: решил накрутить троих соперников и удар не получился. Дебютировавший в этом году за основу Зелимхан Бакаев тоже в
На финальном свистке матч не закончился: команды еще всем составом выясняли отношения у гостевой скамейки. Это уже хорошая традиция, аналогичная ситуация была весной, но по ходу игры. Без красных карточек не обошлось: она досталась Зуеву, и то за второе предупреждение.
В целом вышел спокойный матч, но с очень эмоциональным завершением. На «Открытие Арене» такой игры с явным преимуществом быть не должно.
|Анатолий Давыдов
|Дмитрий Гунько
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)