Суперконцовка матча вторых «Зенита» и «Спартака»
Гол Зуева помог «Зениту-2» добыть ничью в матче со «Спартаком-2».
Гол Зуева помог «Зениту-2» добыть ничью в матче со «Спартаком-2».
Гоша ЧЕРНОВ
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И только у нас один из главных матчей лиги могут поставить на 14.00 буднего дня. Не имеет значения, что «Зенит-2» и «Спартак-2» не могут выйти в
Но на малой арене «Петровского» в субботу нельзя было играть
Горстка отважных фанатов, которые отпросились с работы или трудятся по графику «два через два» или ничем не заняты, все же пришли на малую арену. Несколько десятков фанатов заняли гостевую трибуну и даже вывесили
«Зенит-2» не мог рассчитывать на травмированного Панюкова, поэтому атака
Гости насоздавали голевых моментов на несколько матчей, но, к удивлению, забили только однажды — единственный мяч затолкал Сакала. Дублю «Зенита» пришлось обходиться и без Бабурина, но его сменщик Кизеев выдал матч жизни, хотя в концовке неловко отбил простой мяч, и тот едва не залетел в ворота. Но голкипер «Зенита» все равно заслужил высочайшую оценку за игру — «Спартак» пробил в створ с десяток раз.
Конечно, когда сопернику позволяют так много бить, это всегда вина защиты, и дебютировавший в еврокубках в четверг Максим Карпов не лучшим образом сыграл против «Спартака». Да и Зуев в центре обороны был не так надежен, как обычно. Зато он исправился в добавленное время, когда навал «Зенита-2» неожиданно обернулся спасительным голом. За пару минут до этого с метра по пустым воротам не попал Руденко, и после пропущенного мяча он схватился за голову.
В добавленное время на поле вообще было жарко. Все началось с того, что Зуев упал в чужой штрафной, но судья никак на это не отреагировал. «Зенит» продолжил атаку, мяч оказался в руках в Максименко, и он, видя лежащего Зуева, сделал вынос в аут. После этого петербуржцы не стали возвращать мяч сопернику, как того требуют принципы fair play, и через минуту сравняли счет. И сделал этот тот же Зуев.
Тут же игра закончилась, а сразу после финального свистка на газоне закипели страсти — футболисты «Спартака», огорченные потерей очков и поведением оппонентов, вступили в словесную перепалку с зенитовцами. Особенно усердствовали голкипер «Спартака» Максименко, а также Карпов с Зуевым. В итоге, Зуев, как и Максименко, получил желтую карточку — для него она стала второй в матче.
Скандал — а как иначе в матча между «Спартаком» и «Зенитом»?
|Анатолий Давыдов
|Дмитрий Гунько
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)