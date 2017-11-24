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18:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Суперконцовка матча вторых «Зенита» и «Спартака»

Гол Зуева помог «Зениту-2» добыть ничью в матче со «Спартаком-2».

Источник: Спорт-Экспресс

Гоша ЧЕРНОВ
из Санкт-Петербурга

Все-таки ФНЛ — лучшая лига планеты Земля. Тут происходят вещи из разряда «Только у нас!» Только у нас в Кубке ФНЛ могут сыграть команды премьер-лиги, ПФЛ и даже чемпионата Латвии — в четверг стало известно, что в ежегодном товарищеском турнире на Кипре сыграют «Урал», «Арарат» и «Рига».

И только у нас один из главных матчей лиги могут поставить на 14.00 буднего дня. Не имеет значения, что «Зенит-2» и «Спартак-2» не могут выйти в премьер-лигу и спортивная составляющая в результатах их матчей не так важна, как игровая практика футболистов. Главное — бренды. Накануне встречи основных составов матчи между дублями «Зенита» и «Спартака» стали бы отличным разогревом для болельщиков… Если бы они пришли.

Но на малой арене «Петровского» в субботу нельзя было играть из-за матча «Тосно» с «Арсеналом», а на воскресенье назначена встреча молодежных составов в Москве. Поэтому игру вторых команд «Зенита» и «Спартака» вынесли на пятницу.

Горстка отважных фанатов, которые отпросились с работы или трудятся по графику «два через два» или ничем не заняты, все же пришли на малую арену. Несколько десятков фанатов заняли гостевую трибуну и даже вывесили красно-белый баннер с изображением Дворцового моста и с надписью «Мы здесь и навсегда». Неофициально, второй клуб Санкт-Петербурга по числу болельщиков — это не «Тосно» и не питерское «Динамо», а московский «Спартак».

«Зенит-2» не мог рассчитывать на травмированного Панюкова, поэтому атака сине-бело-голубых выглядела сиротливо — с 19-летним Некрасовым на острие хозяевам тяжело было продавливать красно-белых. Как итог, «Зенит-2» за 90 минут всего пару раз пробил в створ и должен был проиграть.

Гости насоздавали голевых моментов на несколько матчей, но, к удивлению, забили только однажды — единственный мяч затолкал Сакала. Дублю «Зенита» пришлось обходиться и без Бабурина, но его сменщик Кизеев выдал матч жизни, хотя в концовке неловко отбил простой мяч, и тот едва не залетел в ворота. Но голкипер «Зенита» все равно заслужил высочайшую оценку за игру — «Спартак» пробил в створ с десяток раз.

Конечно, когда сопернику позволяют так много бить, это всегда вина защиты, и дебютировавший в еврокубках в четверг Максим Карпов не лучшим образом сыграл против «Спартака». Да и Зуев в центре обороны был не так надежен, как обычно. Зато он исправился в добавленное время, когда навал «Зенита-2» неожиданно обернулся спасительным голом. За пару минут до этого с метра по пустым воротам не попал Руденко, и после пропущенного мяча он схватился за голову.

В добавленное время на поле вообще было жарко. Все началось с того, что Зуев упал в чужой штрафной, но судья никак на это не отреагировал. «Зенит» продолжил атаку, мяч оказался в руках в Максименко, и он, видя лежащего Зуева, сделал вынос в аут. После этого петербуржцы не стали возвращать мяч сопернику, как того требуют принципы fair play, и через минуту сравняли счет. И сделал этот тот же Зуев.

Тут же игра закончилась, а сразу после финального свистка на газоне закипели страсти — футболисты «Спартака», огорченные потерей очков и поведением оппонентов, вступили в словесную перепалку с зенитовцами. Особенно усердствовали голкипер «Спартака» Максименко, а также Карпов с Зуевым. В итоге, Зуев, как и Максименко, получил желтую карточку — для него она стала второй в матче.

Скандал — а как иначе в матча между «Спартаком» и «Зенитом»?

Зенит-2 1:1
Первый тайм: 0:1
Спартак-2
24.11.2017, 14:00 Зрители: 510 основной раунд: 25-й тур МСА Петровский
Главные тренеры
Анатолий Давыдов Дмитрий Гунько
Голы
90+2′ Илья Зуев 58
60 Джуниор Фэшн Сакала 9′
Составы
Михаил Кизеев 93
30′ Максим Карпов 50
Никита Каккоев 54
58′ 90+10′ Илья Зуев 58
Даниил Пенчиков 79
Кирилл Капленко 55
Александр Некрасов 78
46′ Владислав Сиротов 37
Даниил Лесовой 64
60′ Дмитрий Плетнев 49
Никита Андреев 67
68′ Сергей Иванов 74
Николай Прудников 32
52′ Дмитрий Богаев 88
Василий Запрягаев 39
98 Александр Максименко 90+10′
22 Константин Щербаков
44 Александр Лихачев
92 Николай Рассказов
93 Артем Сокол
18 Зелимхан Бакаев
21 Артем Самсонов
83 Владислав Пантелеев
88 Данил Полубояринов
60 Джуниор Фэшн Сакала 82′
79 Александр Руденко
69 Денис Давыдов 72′
66 Сильванус Нимели
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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