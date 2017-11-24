Суперконцовка матча вторых «Зенита» и «Спартака»

Источник: Спорт-Экспресс

Гоша ЧЕРНОВ

из Санкт-Петербурга

Все-таки ФНЛ — лучшая лига планеты Земля. Тут происходят вещи из разряда «Только у нас!» Только у нас в Кубке ФНЛ могут сыграть команды премьер-лиги, ПФЛ и даже чемпионата Латвии — в четверг стало известно, что в ежегодном товарищеском турнире на Кипре сыграют «Урал», «Арарат» и «Рига».

И только у нас один из главных матчей лиги могут поставить на 14.00 буднего дня. Не имеет значения, что «Зенит-2» и «Спартак-2» не могут выйти в премьер-лигу и спортивная составляющая в результатах их матчей не так важна, как игровая практика футболистов. Главное — бренды. Накануне встречи основных составов матчи между дублями «Зенита» и «Спартака» стали бы отличным разогревом для болельщиков… Если бы они пришли.

Но на малой арене «Петровского» в субботу нельзя было играть из-за матча «Тосно» с «Арсеналом», а на воскресенье назначена встреча молодежных составов в Москве. Поэтому игру вторых команд «Зенита» и «Спартака» вынесли на пятницу.

Горстка отважных фанатов, которые отпросились с работы или трудятся по графику «два через два» или ничем не заняты, все же пришли на малую арену. Несколько десятков фанатов заняли гостевую трибуну и даже вывесили красно-белый баннер с изображением Дворцового моста и с надписью «Мы здесь и навсегда». Неофициально, второй клуб Санкт-Петербурга по числу болельщиков — это не «Тосно» и не питерское «Динамо», а московский «Спартак».

«Зенит-2» не мог рассчитывать на травмированного Панюкова, поэтому атака сине-бело-голубых выглядела сиротливо — с 19-летним Некрасовым на острие хозяевам тяжело было продавливать красно-белых. Как итог, «Зенит-2» за 90 минут всего пару раз пробил в створ и должен был проиграть.

Гости насоздавали голевых моментов на несколько матчей, но, к удивлению, забили только однажды — единственный мяч затолкал Сакала. Дублю «Зенита» пришлось обходиться и без Бабурина, но его сменщик Кизеев выдал матч жизни, хотя в концовке неловко отбил простой мяч, и тот едва не залетел в ворота. Но голкипер «Зенита» все равно заслужил высочайшую оценку за игру — «Спартак» пробил в створ с десяток раз.

Конечно, когда сопернику позволяют так много бить, это всегда вина защиты, и дебютировавший в еврокубках в четверг Максим Карпов не лучшим образом сыграл против «Спартака». Да и Зуев в центре обороны был не так надежен, как обычно. Зато он исправился в добавленное время, когда навал «Зенита-2» неожиданно обернулся спасительным голом. За пару минут до этого с метра по пустым воротам не попал Руденко, и после пропущенного мяча он схватился за голову.

В добавленное время на поле вообще было жарко. Все началось с того, что Зуев упал в чужой штрафной, но судья никак на это не отреагировал. «Зенит» продолжил атаку, мяч оказался в руках в Максименко, и он, видя лежащего Зуева, сделал вынос в аут. После этого петербуржцы не стали возвращать мяч сопернику, как того требуют принципы fair play, и через минуту сравняли счет. И сделал этот тот же Зуев.

Тут же игра закончилась, а сразу после финального свистка на газоне закипели страсти — футболисты «Спартака», огорченные потерей очков и поведением оппонентов, вступили в словесную перепалку с зенитовцами. Особенно усердствовали голкипер «Спартака» Максименко, а также Карпов с Зуевым. В итоге, Зуев, как и Максименко, получил желтую карточку — для него она стала второй в матче.