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13:33 (мск), источник: VN.ru

Футболистам «Сибири» четвертый месяц не платят зарплату

Несмотря на успешный сезон, футболисты и персонал футбольной «Сибири» из Новосибирска несколько месяцев не получают зарплату и готовы идти в прокуратуру. Руководство клуба обещает погасить задолженности в декабре, однако спортсмены сомневаются.

Как сообщили корреспонденту VN.ru сразу несколько источников в клубе, сотрудники и состав футбольного клуба «Сибирь» из Новосибирска уже четвертый месяц не получают положенную им зарплату: «Ситуация критическая. Денег нет уже более трех месяцев. Руководство клуба обещает, что рассчитается с нами в декабре. Но до него еще дотянуть надо, и не факт, что средства появятся».

Сроки постоянно сдвигаются. Если изначально обещали произвести расчет с 10 по 15 декабря, то вскоре были названы другие даты — с 15 по 20 декабря. Имеется задолженность и по премиальным. Источник утверждает, что команда не видит премий с прошлого года. Проблемы еще осложняются и тем, что многие спортсмены иногородние: «Нам, простите, тупо нечем платить за съемное жилье. У некоторых ребят есть семьи и маленькие дети».

По самым скромным подсчетам общая сумма долгов — несколько десятков миллионов рублей. Официальную позицию руководства клуба по этому вопросу VN.ru узнать не удалось. На журналистский запрос, направленный в пресс-службу в понедельник, ответа пока не последовало.

Заговорили первыми

Несмотря на то, что большинство спортсменов предпочитают оставаться в тени и ждать, пока «зарплатный» вопрос решится «по-хорошему», часть из них уже не находит в себе сил молчать. Первым о непростой внутренней ситуации в клубе намекнул главный тренер Сергей Кирсанов на пресс-конференции в Тамбове. Затем защитник Максим Плопа, выступающий за новосибирцев с 2015 года, на своей странице в соцсети сообщил о задержке зарплаты. Более того, недавно Плопа даже попрощался с новосибирскими болельщиками, заявив, что остаться в команде не может. Ну, а официально подтвердил наличие задолженности журналистам защитник Валерий Цховребов: «До сих пор не закрыли июль, а уже скоро декабрь».

Не удариться об потолок

В спортивном мире заработная плата зависит условий, прописанных в контракте. По неподтвержденным данным, в «Сибири» молодые футболисты получают порядка 150 — 160 тысяч рублей в месяц, более опытные — 260−270 тысяч рублей. Отметим, что три года назад Футбольная национальная лига, где сейчас и выступают «новосибирские орлы», ввела так называемый «потолок» зарплат. Согласно финансовому регламенту, максимальный размер месячного оклада любого футболиста из лиги не должен превышать 300 тысяч рублей. А совокупный доход игрока из «подэлитного» дивизиона не может превышать 10 миллионов рублей за сезон.

Сломали систему

Несмотря на безденежье, «Сибирь» нынче проводит один из самых успешных сезонов за последние несколько лет. Перед последним туром в этом году сибиряки занимают седьмую строчку в турнирной таблице, отставая от «зоны стыков» всего на три очка. Напомним, что клубы ФНЛ, финиширующие на третьем и четвертом местах, играют с командами Премьер-лиги, занявшими по итогам сезона 13-е и 14-е места соответственно. В случае победы команда из дивизиона пониже завоевывает путевку в элиту российского футбола.

Теоретически у команды из Новосибирска есть все шансы во второй раз в жизни выйти в РФПЛ. «Наши мужики однозначно “сломали систему”. Сидят без зарплат, но бьются, выигрывают дома и на выезде. Самоотдача на поле сумасшедшая», — говорит болельщик со стажем Андрей Горбачев. Для ФНЛ финансовые сложности у клубов — явление частое. В прошлом сезоне «орлы» также испытывали денежные трудности и финишировали в шаге от вылета во второй дивизион.

На сегодняшний день проблемы серьезнее, а результат на табло абсолютно другой. С конца октября «Сибирь» продолжает пятиматчевую беспроигрышную серию, набрав 13 очков из 15 возможных. Не так давно о задержках зарплат и долгах заявили футболисты «Луча-Энергии» из Владивостока, краснодарской «Кубани» и наши географические соседи — томской «Томи».

«У нас есть знакомые в каждом городе, мы созваниваемся и списываемся с парнями довольно часто. “Луч” вон вообще начало матча с “Химками” умышленно затянул на 15 минут, а в “Кубани” ребята хотели бойкот объявить и на тренировки не ходить. В дело вмешались власти, и проблема начала решаться. У нас этого не наблюдается, видимо, руководство города не в курсе. Неужели так трудно выплатить всем хотя бы за один месяц?» — задается вопросом источник в «Сибири».

Нужны только болельщикам?

«Пострадавшую» сторону активно поддерживают болельщики «сине-белых». В социальных сетях можно встреть много комментариев, подбадривающих бедствующих футболистов.

В конце первого тайма матча против питерского «Зенита-2», который состоялся 8 ноября в манеже «Заря», фанаты сибирской команды несколько раз проскандировали «Заплатите футболистам».

Впоследствии в социальных сетях болельщики запустили хештег «#заплатитефутболистам», посвященной проблеме в клубе. «Я много где поиграл, но с тем, что происходит в Новосибирске, сталкиваюсь впервые в жизни. Нам в лицо плюют, слышим одни обещания, а по факту ничего. Вероятно, мы обратимся в палату по разрешению споров РФС и прокуратуру. Ужасно, что такое безобразие творится в третьем по величине городе страны. У всей команды ощущение, что в Новосибирске мы нужны только болельщикам. Поддержку ощущаем только от них», — объяснил в беседе с корреспондентом VN.ru один из футболистов «Сибири».

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