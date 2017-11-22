Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский прокомментировал сообщение о смерти певца Хворостовского
Поможет ли фейсбилдинг остаться молодой
Полиция Индии начала расследование в отношении Марии Шараповой
МВД Украины: глава ЛНР бежал из Луганска в Россию
В МИДе прокомментировали задержание Керимова во Франции
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Луч-Энергия4
Тюмень2
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Челси
Футбол. Еврокубки
22:45
Базель
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:45
Андерлехт
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:45
ПСЖ
Селтик
Футбол. Еврокубки
22:45
Атлетико
Рома
Футбол. Еврокубки
22:45
Ювентус
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:45
Спортинг
Олимпиакос П
Все события
Онкологическая опухоль: от чего умер Хворостовский
СМИ: Доллар потерял главную опору
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Как «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов
«Халл» и Слуцкий не побеждают уже месяц. Есть ли тренеру замена
Иванка и Мелания Трамп «помиловали» индейку (фото)
11 цитат Дмитрия Хворостовского о жизни и любви
Поможет ли фейсбилдинг остаться молодой
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Названа самая дорогая улица России (фото)
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
9Армейцы снова не справились с турецким напором
10«Зенит» разгромил «Тосно»
15:15 (мск), источник: Onedivision.ru

«Луч-Энергия» одержал волевую победу над «Тюменью»

Дублем отметился игрок «Луча» Хлебородов.

Источник: РИА "Новости"

Первенство ФНЛ. 25-й тур.

«Луч-Энергия» (Владивосток) — «Тюмень» (Тюмень) — 4:2 (0:2).

Голы: Лешонок, 35 (0:1), Лешонок (0:2), Фомин, 50 (1:2), Хлебородов, 58 (2:2), Хлебородов, 65 (3:2), Пономаренко, 79 (4:2).

22.11.17. Химки. Стадион «Новые Химки».

Луч-Энергия 4:2
Первый тайм: 0:2
Тюмень
22.11.2017, 13:00 основной раунд: 25-й тур Новые Химки
Главные тренеры
Жолт Хорняк Владимир Маминов
Голы
50′ Семен Фомин 4
58′ Иван Хлебородов 95
63′ Иван Хлебородов 95
79′ Сергей Пономаренко 12
18 Владимир Лешонок 35′
18 Владимир Лешонок 44′
Составы
Егор Шамов 50
Максим Насадюк 3
Дмитрий Тихий 6
Кирилл Марущак 18
Ишхан Гелоян 7
Сергей Пономаренко 12
Дмитрий Маляка 15
70′ Семен Фомин 4
Амир Бажев 29
46′ Руслан Заерко 17
Андрей Мязин 87
46′ Артем Макарчук 73
Иван Хлебородов 95
83′ Руслан Гордиенко 9
Астемир Соблиров 14
1 Игорь Обухов
27 Дмитрий Гузь
7 Андрей Павленко 23′
8 Иван Чудин
13 Алексей Шляпкин
18 Владимир Лешонок
30 Никита Саламатов
9 Андреа Чуканов
15 Данил Карпов
79 Артем Юсупов
61 Александр Ставпец 71′
11 Альберт Богатырев 90+3′
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Антон Фролов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Луч-Энергия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тюмень
НовостиМатчиСоставСтатистика
Валерий Цховребов: Я - центральный защитник!
Как «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов
«Халл» и Слуцкий не побеждают уже месяц. Есть ли тренеру замена
УЕФА назвал претендентов на включение в команду года
ЦСКА сыграет матч года: превью матча с «Бенфикой» в ЛЧ
«Барселона», «Челси» и МЮ сегодня — в плей-офф: анонс игр ЛЧ
«Вот есть у нас Понтус Вернблум». Гончаренко — откровенно о ЦСКА
УЕФА подозревает игрока «Реала» в намеренном получении карточки
Новости
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Монако не справляется с количеством миллионеров
Доля однокомнатных квартир в новостройках снизится с 50 до 40%
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь