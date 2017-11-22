Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Луч-Энергия» одержал волевую победу над «Тюменью»
Дублем отметился игрок «Луча» Хлебородов.
Дублем отметился игрок «Луча» Хлебородов.
Первенство ФНЛ. 25-й тур.
«Луч-Энергия» (Владивосток) — «Тюмень» (Тюмень) — 4:2 (0:2).
Голы: Лешонок, 35 (0:1), Лешонок (0:2), Фомин, 50 (1:2), Хлебородов, 58 (2:2), Хлебородов, 65 (3:2), Пономаренко, 79 (4:2).
22.11.17. Химки. Стадион «Новые Химки».
|Луч-Энергия
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4:2
Первый тайм: 0:2
|Тюмень
|Жолт Хорняк
|Владимир Маминов
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Антон Фролов (Москва, Россия)