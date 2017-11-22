Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский прокомментировал сообщение о смерти певца Хворостовского
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Мастерим адвент-календарь из трубочек от туалетной бумаги
Кремль встал на сторону главы МВД ЛНР в конфликте с главой ЛНР
В ДНР ответили на вопрос об участии в противостоянии в Луганске
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Луч-Энергия4
Тюмень2
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Челси
Футбол. Еврокубки
22:45
Базель
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:45
Андерлехт
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:45
ПСЖ
Селтик
Футбол. Еврокубки
22:45
Атлетико
Рома
Футбол. Еврокубки
22:45
Ювентус
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:45
Спортинг
Олимпиакос П
Все события
Онкологическая опухоль: от чего умер Хворостовский
СМИ: Доллар потерял главную опору
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
УЕФА назвал претендентов на включение в команду года
ЦСКА сыграет матч года: превью матча с «Бенфикой» в ЛЧ
Иванка и Мелания Трамп «помиловали» индейку (фото)
11 цитат Дмитрия Хворостовского о жизни и любви
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
IKEA не будет отзывать из РФ комоды известной серии
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
11Римское дерби, возвращение Ибрагимовича и другие события выходных
8«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби
14:33 (мск), источник: Onedivision.ru

В сборной Лиги Б против сборной ФНЛ выйдут воспитанники «Ювентуса» и «Ромы»

Стал известен состав молодежной сборной итальянской Лиги Б, с которой встретится в товарищеском матче молодежная сборная ФНЛ. Эта игра пройдет 28 ноября в итальянском Порденоне и начнется в 13.30 по московскому времени.

Вратари: Гульельмо Викарио (Венеция, 1996) Алессандр Гьякомель (Эмполи, 1998).

Защитники: Валерио Мантовани (Салернитана, 1996, 12 матчей) Николо Казале (Перуджа, 1998, 1 матч) Маттео Прокопио (Кремонезе, 1996, 2 матча) Гермони Лука (Парма, 1997, 5 матчей) Эрос Де Сантис (Энтелла, 1997) Аллесандро Семперини (Брешия, 1998).

Полузащитники: Мануэль Ди Паола (Энтелла, 1997, 2 матча) Марио Пульезе (Про Верчелли, 1996) Лука Виньяли (Специя, 1996, 35 матчей — 1 гол) Лука Фьордилино (Палермо, 1996) Лука Клеменца (Асколи, 1997, 12 матчей).

Нападающие: Энрико Бальдини (Асколи, 1996, 16 матчей) Франческо Ди Марьяно (Новара, 1996, 16 матчей — 1 гол) Альфредо Бикулко (Про Верчелли, 1997, 11 матчей — 1 гол) Алессандро Пью (Эмполи, 1996, 26 матчей — 3 гола) Антонио Ла Гумина (Палермо, 1996, 15 матчей — 1 гол).

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Валерий Цховребов: Я - центральный защитник!
Как «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов
«Халл» и Слуцкий не побеждают уже месяц. Есть ли тренеру замена
УЕФА назвал претендентов на включение в команду года
ЦСКА сыграет матч года: превью матча с «Бенфикой» в ЛЧ
«Барселона», «Челси» и МЮ сегодня — в плей-офф: анонс игр ЛЧ
«Вот есть у нас Понтус Вернблум». Гончаренко — откровенно о ЦСКА
УЕФА подозревает игрока «Реала» в намеренном получении карточки
Новости
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Элитная недвижимость в Москве дороже, чем в Берлине и Токио
Тайны подземелья. Интересные факты о метрополитенах мира
Собянин пообещал жилье всем обманутым дольщикам Москвы
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь