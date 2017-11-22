В сборной Лиги Б против сборной ФНЛ выйдут воспитанники «Ювентуса» и «Ромы»

Вратари: Гульельмо Викарио (Венеция, 1996) Алессандр Гьякомель (Эмполи, 1998).
Защитники: Валерио Мантовани (Салернитана, 1996, 12 матчей) Николо Казале (Перуджа, 1998, 1 матч) Маттео Прокопио (Кремонезе, 1996, 2 матча) Гермони Лука (Парма, 1997, 5 матчей) Эрос Де Сантис (Энтелла, 1997) Аллесандро Семперини (Брешия, 1998).
Полузащитники: Мануэль Ди Паола (Энтелла, 1997, 2 матча) Марио Пульезе (Про Верчелли, 1996) Лука Виньяли (Специя, 1996, 35 матчей — 1 гол) Лука Фьордилино (Палермо, 1996) Лука Клеменца (Асколи, 1997, 12 матчей).
Нападающие: Энрико Бальдини (Асколи, 1996, 16 матчей) Франческо Ди Марьяно (Новара, 1996, 16 матчей — 1 гол) Альфредо Бикулко (Про Верчелли, 1997, 11 матчей — 1 гол) Алессандро Пью (Эмполи, 1996, 26 матчей — 3 гола) Антонио Ла Гумина (Палермо, 1996, 15 матчей — 1 гол).