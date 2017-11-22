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10:42 (мск), источник: Onedivision.ru

Болельщик «Енисея» скончался после драки с болельщиками «Сибири»

Как сообщается в сообществе White United Ultras (ОСНОВНАЯ ГРУППА) 30-летний Эдуард Самышкин из Красноярска скончался в Новосибирске после драки футбольных фанатов.

Это случилось 18 ноября, когда бригада болельщиков из Красноярска приехала на матч 24-го тура «Сибирь» — «Ротор», чтобы разобраться с баннерами, которые сибирские ультрасы отобрали в столкновении 30 сентября.

Футбол
Первый дивизион 2017/2018
Тур 24, 18.11.2017, 13:00
Сибирь
1Ротор-Волгоград0

«Солянка красноярцев (в основном ультра с сектора) в составе 15 щей приезжает на домашний матч “Сибири” с целью вернуть тряпки. Обозначаются за полчаса до начала матча и предлагают забиться в соседнем сквере. Новосиб дает ответ, что состав набирают. К этому моменту на домашнем секторе уже порядка 300 человек, но из такого количества они не могут набрать 13 бойцов по каким то причинам, хотя первые ряды все в бригадных футболках “Славные”, “СФГ. Проходит 2 часа, ответ новосиба тот же: ” подождите, набираем состав». Между делом идет торг за баннера: 13 на 13 за лицевик мало, за него просят 30 на 30 на поляне. Договариваются, что вернут одну тряпку. Проходит еще час. Новосиб не устраивает место сходки. Предлагают переехать в другое место. Прошло уже 4,5 часа, красноярцы соглашаются. По приезду на место лидеры СФГ, с которыми до этого велся диалог и с которыми должен был быть забив, уходят в сторону. Из соседнего спортзала выбегают спортики в чем были: в шортах и ракушках. 20 на 13, жесткий добив коленями в головы. Один из красноярец остается на ногах, его хлопают по плечу, благодарят за бой. Неожиданно подлетает новосибирец и с криком «Я сказал лежать» выбивает два передних зуба. Один из красноярцев не поднимается. Скорая. Местные достают у него из кармана паспорт, мотивируя это тем, что помогут парню в больнице. Суматоха. Скорая на месте. Парень мертв, ему пробили висок и сломали шейные позвонки, — говорится в одном из постов.
У пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области нет информации о массовой драке. В региональном управлении Следственного комитета также проверяют данные, — сообщает «Тайга.инфо».

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