«Луч-Энергия» оставили без новых игроков
По итогам заседания палаты по разрешению споров Российского футбольного союза были вынесены важные для «Луча-Энергии» решения, сообщает «Deita. ru».
По итогам заседания палаты по разрешению споров Российского футбольного союза были вынесены важные для «Луча-Энергии» решения, сообщает «Deita. ru».
С финансовыми претензиями к владивостокскому футбольному клубу в палату по разрешению споров Российского футбольного союза обратились игроки Роман Джигкаев и Дмитрий Голубев.
Палата приняла решение удовлетворить требования
В качестве обеспечительной меры введен запрет на регистрацию новых футболистов «Лучом-Энергия». Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению Ассоциации «ФК «Луч-Энергия» в случае исполнения обязательств перед
Дмитрий Санников.