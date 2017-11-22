«Луч-Энергия» оставили без новых игроков

С финансовыми претензиями к владивостокскому футбольному клубу в палату по разрешению споров Российского футбольного союза обратились игроки Роман Джигкаев и Дмитрий Голубев.

Палата приняла решение удовлетворить требования футболистов-профессионалов Романа Джигкаева и Дмитрия Голубева в отношении Ассоциации «ФК «Луч-Энергия» г. Владивосток о выплате задолженности по трудовому договору и иным выплатам частично. Футбольный клуб обязан выплатить задолженности при расторжении трудового договора, по премиям, по компенсации за неиспользованный отпуск, проценты за задержку выплаты задолженностей, а также расходы на представителей.