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04:25 (мск), источник: ДЕЙТА

«Луч-Энергия» оставили без новых игроков

По итогам заседания палаты по разрешению споров Российского футбольного союза были вынесены важные для «Луча-Энергии» решения, сообщает «Deita. ru».

С финансовыми претензиями к владивостокскому футбольному клубу в палату по разрешению споров Российского футбольного союза обратились игроки Роман Джигкаев и Дмитрий Голубев.

Палата приняла решение удовлетворить требования футболистов-профессионалов Романа Джигкаева и Дмитрия Голубева в отношении Ассоциации «ФК «Луч-Энергия» г. Владивосток о выплате задолженности по трудовому договору и иным выплатам частично. Футбольный клуб обязан выплатить задолженности при расторжении трудового договора, по премиям, по компенсации за неиспользованный отпуск, проценты за задержку выплаты задолженностей, а также расходы на представителей.

В качестве обеспечительной меры введен запрет на регистрацию новых футболистов «Лучом-Энергия». Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению Ассоциации «ФК «Луч-Энергия» в случае исполнения обязательств перед футболистами-профессионалами.

Дмитрий Санников.

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