Власти региона обещают «закрыть» долги перед «Балтикой» до начала декабря

«Есть небольшой некритичный долг по премиальным выплатам за выигранные матчи — около 15 млн рублей. Это некритичная сумма, она решаемая. Как мы и договаривались со всеми игроками, до декабря мы эти долги закроем», — рассказал Алиханов. Также он отметил, что в настоящее время в регионе существует только две компании, которые в состоянии быть титульным спонсором футбольного клуба — это «Автотор» и «Содружество-Соя». Причем первая «социальную нагрузку несет в другом виде — строит ФОК (физкультурно-оздоровительный центр в пос. им. А. Космодемьянского — прим. “Нового Калининграда”), гимназию православную построили», отметил глава региона. «Больше регионального бизнеса, который хотя бы близко может подойти к финансированию “Балтики”, в нашем регионе нет», — констатировал он.