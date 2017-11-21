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12:06 (мск), источник: Новый Калининград

Власти региона обещают «закрыть» долги перед «Балтикой» до начала декабря

Речь о 15 млн рублей премиальных.

Долги перед игроками «Балтики» в настоящее время составляют 15 млн рублей. Об этом сообщил журналистам в понедельник губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Есть небольшой некритичный долг по премиальным выплатам за выигранные матчи — около 15 млн рублей. Это некритичная сумма, она решаемая. Как мы и договаривались со всеми игроками, до декабря мы эти долги закроем», — рассказал Алиханов. Также он отметил, что в настоящее время в регионе существует только две компании, которые в состоянии быть титульным спонсором футбольного клуба — это «Автотор» и «Содружество-Соя». Причем первая «социальную нагрузку несет в другом виде — строит ФОК (физкультурно-оздоровительный центр в пос. им. А. Космодемьянского — прим. “Нового Калининграда”), гимназию православную построили», отметил глава региона. «Больше регионального бизнеса, который хотя бы близко может подойти к финансированию “Балтики”, в нашем регионе нет», — констатировал он.

Напомним, ранее гендиректор клуба Тимур Лиепсая заявил, что «Балтика» продолжает искать титульного спонсора, сообщим, что «Содружество-Соя» не является таковым с начала 2017 года. Годовой бюджет клуба составляет около 200 млн рублей. Из них только 50 млн рублей — это средства областного бюджета. Еще более 100 млн рублей выделил на этот год «Газпромбанк».

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