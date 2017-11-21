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12:43 (мск), источник: Onedivision.ru

Бельгийский футболист отсудил у «Крылья Советов» более 12 тысяч евро

Бельгийский футболист Йерун Симайс отсудил у «Крыльев Советов» более 12 тысяч евро за перелеты в Россию. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Источник: РИА "Новости"

Бывший игрок самарского клуба пожаловался в FIFA, что клуб задолжал ему около 70 тысяч евро, включив в долг также деньги за проживание в отелях и невыплаченные премиальные за свои игры. Кроме того, бельгийский футболист даже подсчитал изменившийся курс валют за срок его выступлений в «Крыльях».

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Рассмотрев заявление футболиста, FIFA обязали «Крылья Советов» выплатить деньги своему бывшему подопечному. Однако сумма была значительно уменьшена. Согласно решению футбольного комитета, Симайс получит 2600 евро за перелеты и около 10 тысяч евро за долг по зарплате.

На снижение суммы повлияло то, что футболиста уличили во лжи. Данные в иске о тратах на проживание в отеле не подтвердились. Оказалось, что пока Йерун Симайс играл за «Крылья Советов», клуб снимал ему отдельную квартиру в Самаре.

Напомним, Йерун Симайс вступал за «Крылья» с 2014 года. После «Крыльев Советов» 31-летний футболист подписал 3-летний контракт с «Левеном». Он является воспитанником этого клуба.

Стоит отметить, что в этом году это уже не первый денежный скандал в «Крыльях советов». Так, в минувшую пятницу, стало известно, что игроки и персонал клуба не получали зарплату уже три месяца.

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