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18:48 (мск), источник: Р-Спорт

«Шинник» объявил выговор тренеру Побегалову за неудовлетворительные результаты в ФНЛ

МОСКВА, 20 ноя — Р-Спорт. Руководство «Шинника» объявило выговор главному тренеру команды Александру Побегалову в связи с неудовлетворительными результатами в последних шести турах первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщается на официальном сайте ярославского клуба.

Источник: РИА "Новости"

«Шинник» 18 ноября уступил нижегородскому «Олимпийцу» со счетом 1:2 в 24-м туре ФНЛ на новой малой арене «Шинник». В последних шести играх ФНЛ ярославцы дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Команда после 24 туров располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 34 очка и отставая от лидирующего красноярского «Енисея» на 21 балл.

«Руководством клуба в связи с неудовлетворительным выступлением команды в последних шести турах, в которых набрано всего лишь два очка, а также в связи с проигрышем команды в первом домашнем матче на новой малой футбольной арене “Шинник”, … главному тренеру ФК “Шинник” Побегалову А. М. как не обеспечившему надлежащий уровень подготовки футбольного коллектива объявлен выговор», — говорится в сообщении.

Побегалов возглавляет «Шинник» с 2012 года.

Шинник 1:2
Первый тайм: 1:0
Олимпиец
18.11.2017, 13:00 Зрители: 2900 основной раунд: 24-й тур Малая арена Шинник
Главные тренеры
Александр Побегалов Николай Писарев
Голы
5′ Марат Шайморданов 14
10 Игорь Беляков 73′
20 Игорь Ламбарский 74′
Нереализованные пенальти
8 С. Каретник 15′
Составы
Дмитрий I Яшин 16
Евгений Ятченко 23
Максим Жестоков 65
Дмитрий Чистяков 78
Марат Шайморданов 14
Артем Щадин 17
Владислав Камилов 21
Эльдар Низамутдинов 9
51′ 85′ Сергей Нарылков 11
Андрей Лях 90
70′ Дмитрий Самойлов 15
Сергей Крамаренко 70
64′ Никита Безлихотнов 99
Эдуард Булия 7
1 Артур Анисимов
2 Кирилл Маляров 53′
25 Александр Филин
90 Андрей Хрипков
92 Радик Хайруллов
11 Игорь Горбунов
20 Игорь Ламбарский
74 Даниил Фомин
4 Артем Абрамов 65′
17 Антон Фролов
8 Сергей Каретник 45′
10 Игорь Беляков
9 Михаил Сорочкин 79′
42 Юрий Кириллов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Юрий Апонасенко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шинник
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