«Шинник» объявил выговор тренеру Побегалову за неудовлетворительные результаты в ФНЛ

«Шинник» 18 ноября уступил нижегородскому «Олимпийцу» со счетом 1:2 в 24-м туре ФНЛ на новой малой арене «Шинник». В последних шести играх ФНЛ ярославцы дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Команда после 24 туров располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 34 очка и отставая от лидирующего красноярского «Енисея» на 21 балл.

«Руководством клуба в связи с неудовлетворительным выступлением команды в последних шести турах, в которых набрано всего лишь два очка, а также в связи с проигрышем команды в первом домашнем матче на новой малой футбольной арене “Шинник”, … главному тренеру ФК “Шинник” Побегалову А. М. как не обеспечившему надлежащий уровень подготовки футбольного коллектива объявлен выговор», — говорится в сообщении.