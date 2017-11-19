Национальная хоккейная лига назвала топ-10 лучших голов недели.
Форвард «Кубани» пропустит 3 месяца из-за травмы
Форвард «Кубани» Спартак Гогниев будет вынужден пропустить около 3 месяцев
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Форвард «Кубани» Спартак Гогниев будет вынужден пропустить около 3 месяцев
«По мнению врача, операция прошла в плановом режиме, прошла успешно. На сегодняшний день ориентировочный срок реабилитации — три месяца. Месяц он будет носить лангет, через месяц начнёт выполнять упражнения. Думаю, он должен восстановиться быстрее», — сказал главный тренер «Кубани» Евгений Калешин.