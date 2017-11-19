Тренер: «Балтика» испытывает финансовые проблемы и имеет задолженности перед футболистами

Источник: РИА "Новости"

«Балтика» с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице. 18 ноября команда дома победила курский «Авангард» со счетом 1:0 в матче 24-го тура ФНЛ.

«Есть серьезные финансовые проблемы и большие задолженности перед футболистами, — сказал Черевченко. — Поэтому о трансферах говорить рано. Кто пойдет в такую команду, где есть проблемы с финансами?».

Тренер отметил, что не знает удастся ли клубу сохранить арендованного у «Ростова» полузащитника Дмитрия Скопинцева. «Вопрос к “Ростову”, у которого мы его взяли. Когда сложилась такая финансовая ситуация, тут невозможно удержать игроков. Как я могу сказать футболисту “нет”, если его зовут в другую команду, где все благополучно», — сказал Черевченко.

20-летний Скопинцев провел за «Балтику» в нынешнем сезоне 23 матча и забил 10 голов.