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12:35 (мск), источник: ТАСС

Тренер: «Балтика» испытывает финансовые проблемы и имеет задолженности перед футболистами

ТАСС, 19 ноября. Калининградская «Балтика» имеет серьезные финансовые проблемы, перед футболистами существуют большие задолженности. Об этом сообщил главный тренер команды Игорь Черевченко, слова которого приводит портал «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Источник: РИА "Новости"

«Балтика» с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице. 18 ноября команда дома победила курский «Авангард» со счетом 1:0 в матче 24-го тура ФНЛ.

«Есть серьезные финансовые проблемы и большие задолженности перед футболистами, — сказал Черевченко. — Поэтому о трансферах говорить рано. Кто пойдет в такую команду, где есть проблемы с финансами?».

Тренер отметил, что не знает удастся ли клубу сохранить арендованного у «Ростова» полузащитника Дмитрия Скопинцева. «Вопрос к “Ростову”, у которого мы его взяли. Когда сложилась такая финансовая ситуация, тут невозможно удержать игроков. Как я могу сказать футболисту “нет”, если его зовут в другую команду, где все благополучно», — сказал Черевченко.

20-летний Скопинцев провел за «Балтику» в нынешнем сезоне 23 матча и забил 10 голов.

Черевченко возглавил «Балтику» 8 февраля в то время, когда команда занимала 19-е место с 17 очками в таблице ФНЛ. В оставшихся 14 играх под руководством Черевченко «Балтика» набрала 25 очков, финишировав на 14-м месте и избежав вылета из ФНЛ.

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