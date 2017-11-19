Футбольный «Енисей» победил московский «Спартак-2»
Красноярцы уходят на зимние каникулы лидерами.
Красноярцы уходят на зимние каникулы лидерами.
Красноярский футбольный «Енисей» накануне провел один из сложнейших матчей сезона. В
К слову, «Енисей» продолжает победные традиции не только в матчах, но и перед ними. В этот раз символический удар по мячу перед матчем «Енисей» — «Спартак-2» нанес воспитанник красноярского футбола, известный игрок «Автомобилиста» 70-х годов Сергей Горовенко.
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев отметил, что был очень рад увидеть «на сибирской земле своих друзей — это тренерский штаб “Спартака”, с которым работал, увидел тех ребят, которых привлекал к основному составу. В
«При ничейном результате могли и мы пропустить… В любом случае мы победили, значит ребята наши были достойны этого — футбол их отблагодарил за это терпение. После игры я зашел в раздевалку, увидел сидевших ребят, которые даже не могут встать, пойти в душ… Именно так выгрызаются победы, на характере», — сказал Аленичев.
Последний матч в этом календарном году «Енисей» проведет в следующую субботу на домашней арене. Соперником будет «Балтика» из Калининграда. Как бы ни закончился этот мачт, красноярцы все равно уходят на зимнюю паузу в ранге лидера ФНЛ.