Футбольный «Енисей» победил московский «Спартак-2»

Красноярский футбольный «Енисей» накануне провел один из сложнейших матчей сезона. В Футбол-арене «Енисей» наша команда встречалась со «Спартаком-2». Первый тайм не был богат на моменты и закончился нулевой ничьей. Зато во второй половине футболисты разыгрались и подарили болельщикам много эмоций. В течение 15 минут было забито три мяча, два из которых на счету «Енисея». Сперва Кутьин буквально протолкнул мяч в ворота москвиче, после этого уже «Спартак» провел идеальную атаку, которой бы позавидовала взрослая команда. И тут же Новиков замыкает головой делает счет 2:1.

К слову, «Енисей» продолжает победные традиции не только в матчах, но и перед ними. В этот раз символический удар по мячу перед матчем «Енисей» — «Спартак-2» нанес воспитанник красноярского футбола, известный игрок «Автомобилиста» 70-х годов Сергей Горовенко.

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев отметил, что был очень рад увидеть «на сибирской земле своих друзей — это тренерский штаб “Спартака”, с которым работал, увидел тех ребят, которых привлекал к основному составу. В какой-то степени я сочувствую всем им, потому что поражения они не заслуживали. Об этом после игры я сказал Дмитрию Ивановичу Гунько и Ринату Дасаеву. Но в футболе часто так случается».

«При ничейном результате могли и мы пропустить… В любом случае мы победили, значит ребята наши были достойны этого — футбол их отблагодарил за это терпение. После игры я зашел в раздевалку, увидел сидевших ребят, которые даже не могут встать, пойти в душ… Именно так выгрызаются победы, на характере», — сказал Аленичев.