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10:06 (мск), источник: ДЕЙТА

«Луч-Энергия» сдал выигранный матч питерскому «Динамо»

Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» в матче 24 тура ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ сезона-2017/2018 проиграл «Динамо» из Санкт-Петербурга со счетом 2: 3, сообщает «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Начали владивостокцы матч довольно резво, забив быстрый гол. После подачи углового с левого фланга, Дмитрий Тихий оказался в нужном месте в нужное время, и буквально занес мяч в ворота хозяев — 0: 1. «Динамо» атаковало опасно, и в одном из моментов только два «лучовских» защитника помогли своему вратарю, выбив мяч после прохода нападающего хозяев. В быстрой контратаке на 32 минуте встречи Ишхан Гелоян получил мяч на углу штрафной площади, огляделся, оценив неспешный бег защитников «Динамо», лишь обозначавших желание его атаковать, обработал мяч и точно пробил — 0: 2. В концовке первого тайма с такой же позиции зарядил по нашим воротам уже Максим Барсов. Вытянувшийся в «струнку» вратарь «Луча» Шамов, лишь проводил мяч глазами, но попадание пришлось не в сетку, а в штангу. Преимущество в 2 мяча давало возможности «засушить» игру, встречая соперников в средней линии и на подступах к своей штрафной, при этом огрызаясь быстрыми контратаками. Но «Луч-Энергия» все-таки умудрился сдать игру.

Неизвестно, что произошло с владивостокской командой в перерыве. Но факт остается фактом — на поле вышла какая-то другая команда с лицами и футболками тех, кто уверенно шел к победе в первом тайме. У «Луча-Энергии» не получалось совсем ничего, ни в обороне, ни, тем более, в атаке. Питерцы же по-хозяйски планомерно уничтожали «Луч». «Злым гением» нашей команды стал Артем Кулишов, записавший на свой счет хет-трик. На 58 минуте, оставшись в одиночестве на углу вратарской площади он хладнокровно расстреливает Шамова — 1: 2. На 73 минуте с той же точки тем же ударом в ближний угол сравнивает счет — 2: 2. А в добавленное время на последних секундах матча реализует пенальти — 3: 2. Эпизод с назначением 11-метрового штрафного удара вызвал бурную радость на скамейке запасных хозяев поля. На повторе видно, что Празновски все-таки цеплял на углу штрафной площадки Максима Барсова. Но зачем он это делал? Примой непосредственной угрозы нашим воротам еще не было…

Отметая подозрения в исходе матча, главный тренер «Луча-Энергии» Жолт Хорняк на послематчевой пресс-конференции заявил: «Новый спонсор помогает, получили зарплату за несколько месяцев. Но то, что сегодня творилось во втором тайме, не касается денег. Мы эту игру сами проиграли». Жолт Хорняк назвал второй тайм катастрофой.

Заключительную игру в этом году ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ сезона-2017/2018 «Луч-Энергия» проведет 22 ноября против «Тюмени». Встреча пройдет на нейтральном поле в подмосковных Химках.

Дмитрий Санников.

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