«Луч-Энергия» сдал выигранный матч питерскому «Динамо»
Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» в матче 24 тура
Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» в матче 24 тура
Начали владивостокцы матч довольно резво, забив быстрый гол. После подачи углового с левого фланга, Дмитрий Тихий оказался в нужном месте в нужное время, и буквально занес мяч в ворота хозяев — 0: 1. «Динамо» атаковало опасно, и в одном из моментов только два «лучовских» защитника помогли своему вратарю, выбив мяч после прохода нападающего хозяев. В быстрой контратаке на 32 минуте встречи Ишхан Гелоян получил мяч на углу штрафной площади, огляделся, оценив неспешный бег защитников «Динамо», лишь обозначавших желание его атаковать, обработал мяч и точно пробил — 0: 2. В концовке первого тайма с такой же позиции зарядил по нашим воротам уже Максим Барсов. Вытянувшийся в «струнку» вратарь «Луча» Шамов, лишь проводил мяч глазами, но попадание пришлось не в сетку, а в штангу. Преимущество в 2 мяча давало возможности «засушить» игру, встречая соперников в средней линии и на подступах к своей штрафной, при этом огрызаясь быстрыми контратаками. Но «Луч-Энергия»
Неизвестно, что произошло с владивостокской командой в перерыве. Но факт остается фактом — на поле вышла
Отметая подозрения в исходе матча, главный тренер «Луча-Энергии» Жолт Хорняк на послематчевой
Заключительную игру в этом году
Дмитрий Санников.