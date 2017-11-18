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22:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аленичев победил «Спартак». Не без помощи судей?

Неоднозначные судейские решения в матче «Енисей» — «Спартак-2», победы «Оренбурга» и «Крыльев Советов», неудачное возвращение «Шинника» в Ярославль и потрясающий камбэк питерского «Динамо» — в обзоре 24-го тура ФНЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

У «СПАРТАКА» — ПРЕТЕНЗИИ К СУДЕЙСТВУ В КРАСНОЯРСКЕ

Аленичев и Титов против «Спартака» (пусть и с приставкой «2»)! Эта вывеска оправдала себя на все 100. Яркий футбол, вратарские сэйвы, три гола за семь минут, не засчитанный мяч красно-белых, серьезные претензии Дмитрия Гунько к арбитрам. Неплохой, согласитесь, джентельменский набор.

В первом тайме игра получилась несколько сумбурной. Много борьбы, брака в передачах. «Енисей» держал мяч, Сердеров, Кичин шустрили на левом фланге, простреливая на Козлова. Но тот до передач не добирался. «Спартак», который на этот раз мог рассчитывать на игроков, вернувшихся из сборных, к воротам не прижимался, стараясь огрызаться (выделялись Сакала и Пантелеев). Однако до по-настоящему опасных моментов дело не дошло.

Зато после перерыва соперники покуражились. Максименко пришлось вступить в игру в начале тайма после неудобного удара в угол. Гости ответили прорывом в штрафную Сакалы и его падением после контакта с защитником — судья промолчал. Позже Пантелеев мог забить гол-шедевр, зарядив метров с 35. Филиппов, еще в прошлом сезоне защищавший цвета «Спартака-2», хозяев выручил.

Самое интересное началось после 70-й минуты. Лучший бомбардир лиги Козлов едва не забил ударом через себя. Однако уже через несколько секунд Кутьин зажег свою фамилию на табло, отклеившись от опекуна. Гунько выпустил Нимели вместо Давыдова, и либериец здорово сыграл в «стенку» с Пантелеевым, который счет сравнял. Вот он, фирменный спартаковский стиль!

Победу красноярцам принес угловой. Впрочем, гости провели свой второй мяч также со «стандарта». Видеоповтор не дает ответа, почему же самарский арбитр Борисов усмотрел в том эпизоде блокировку Филиппова и не показал на центр поля…

«Енисей» второй раз в сезоне обыгрывает «Спартак-2» с одинаковым счетом — 2:1.

— Я пришел на пресс-конференцию не просто так, а после того, как посмотрел спорные эпизоды, — заявил Гунько. — Разумеется, никакого нападения на вратаря не было и в помине, мы забили чистый второй гол. Кроме того, мы рассчитывали в этой встрече на быстрые атаки, и в одной из них наш нападающий заработал чистый пенальти, который арбитр не поставил. А первый гол в наши ворота был забит Кутьиным из офсайда. Конечно, наш соперник имеет в своем составе высококвалифицированных футболистов и по праву занимает первое место. Но мы готовились к этому матчу. Ребята настраивались на него. Провели достойную игру. Отдали все силы. Получали травмы: Лихачёву разбили голову, а Мамин надорвал приводящую мышцу. А в итоге потерпели очередное поражение. Хотя, на мой взгляд, его не заслуживали.

Заметим, в прошлом туре с критикой на работу судей в Красноярске обрушился главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев.

Дмитрий Аленичев в свою очередь признал, что ничья стала бы более закономерным результатом.

— В первую очередь, мне очень приятно, что я увидел на сибирской земле своих друзей — это тренерский штаб «Спартака», с которым работал, увидел тех ребят, которых привлекал к основному составу. В какой-то степени я сочувствую всем им, потому что поражения они не заслуживали. Об этом после игры я сказал Дмитрию Ивановичу Гунько и Ринату Дасаеву. Но в футболе часто так случается. При ничейном результате могли и мы пропустить… В любом, случае мы победили, значит ребята наши были достойны этого — футбол их отблагодарил за это терпение.

«ОРЕНБУРГ» РАЗНЕС «ФАКЕЛ» И ОСТАЛСЯ ВТОРЫМ

«Оренбург» одержал пятую победу кряду. На сей раз под каток команды Владимира Федотова попал аутсайдер лиги «Факел». Экс-газовики «отгрузили» воронежцам пять безответных мячей. Особенно хорошим вышел первый — в исполнении словенца Поповича со штрафного. Стоит отметить и Делькина, который за 8 отведенных ему минут на поле умудрился оформить дубль.

«Оренбург» сохранил второе место, но «Крылья» продолжают погоню.

— Хочу пожелать «Факелу», чтобы финансовые проблемы как-то разрешились, — сказал на пресс-конференции Федотов. — Очень жаль терять самобытные команды в тех городах, где очень любят футбол. Воронеж всегда собирал полные стадионы. Почему-то мы, к сожалению, этого не ценим. Вот такое отношение у нас к футболу… Вроде, говорим, что мы развиваем футбол в регионах, двигаемся вперед, а на деле получается по-другому.

ТИХОНОВ ПЕРЕИГРАЛ ГАЗЗАЕВА

Команда Андрея Тихонова в Астрахани одолела «Волгарь» Юрия Газзаева — 1:0. Нельзя сказать, что самарцы смотрелись предпочтительнее по игре. До перерыва они в основном бомбардировали чужую штрафную подачами с флангов — безрезультатно. Гол в раздевалку соорудили Корниленко и Чочиев. Белорусский ветеран волжан пробил с острого угла, вратарь среагировал, но хавбек гостей первым оказался на подборе и расстрелял фактически пустые ворота.

После перерыва астраханцы прибрали инициативу к своим рукам, однако тоже атаковали довольно предсказуемо.

— По количеству моментов такие игры должны нравиться болельщикам, — заметил на пресс-конференции Тихонов. — В первом тайме мы могли и пропустить. В целом до перерыва выглядели неплохо. Потом пришлось делать вынужденную замену. Где-то в какой-то момент немного потеряли нити игры. Но все ребята играли друг за друга. Бились! Я очень рад, что мы отобрали у моего хорошего друга Юрия Фарзуновича три очка. Хочу пожелать «Волгарю» удачи.

«ШИННИК» ВЕРНУЛСЯ В ЯРОСЛАВЛЬ. И ПРОИГРАЛ

«Шинник» наконец-то вернулся на свой стадион в Ярославле. До этого черно-синие вынуждены были проводить домашние матчи в поселке Караваево Костромской области. Праздник команде Александра Побегалова испортил «Олимпиец» Николая Писарева, который, к слову, принимает своих гостей не в Нижнем Новгороде, а в Дзержинске.

Причем поначалу мало что предвещало беды. «Шинник» повел в счете уже на 5-й минуте, когда Шайморданов в красивом прыжке головой замкнул фланговый прострел. Да и в дальнейшем ярославцы атаковали гораздо больше и острее гостей, хотя и получили пенальти в свои ворота: Яшин справился с ударом с «точки».

В общем, все шло к первой после долгого перерыва победе в Ярославле, однако гости перевернули ход встречи буквально за минуту. Сначала Беляков неотразимо пробил головой, а затем Ламбарский разобрался с двумя защитниками и вратарем — 1:2.

— Эх, не такого праздника мы сегодня хотели… — вздыхал на пресс-конференции Побегалов. — Старались раскрепостить ребят, чтобы они почувствовали дыхание домашних трибун. Ведь это была первая для нас игра в Ярославле в нынешнем сезоне. И ничто не предвещало той беды, которая произошла во втором тайме. Сначала пропустили со «стандарта», а потом проиграли подбор, Макс Жестоков поскользнулся на ровном месте, и игрок «Олимпийца» хорошо разобрался в нашей штрафной… Конечно, реализуй мы свои моменты, и все было бы по-другому. Причем, даже после второго пропущенного мяча ребята дважды попадали в штангу. Видно, где-то мы растеряли свой фарт.

НЕВЕРОЯТНЫЙ КАМБЭК «ДИНАМО»

Главное открытие сезона в ФНЛ — питерское «Динамо» — в предшествовавших матчу с «Лучом» 10 турах одержало всего одну победу. Подопечные Александра Точилина могли уйти с поля ни с чем и в эту субботу. Гости еще в первом тайме усилиями Тихого и Гелояна дважды огорчили Генералова.

Настоящим героем встречи стал 24-летний Артем Кулишев, запомнившийся дублем в историческом кубковым поединке с «Зенитом» (3:2). На сей раз хавбек отличился трижды, принеся питерцам сверхволевую победу.

Два первых его гола — следствие отличных комбинационных действий бело-голубых. Финальную же точку он поставил с пенальти на пятой компенсированной минуте! Не исключено, что зимой предметный интерес к Кулишеву проявят команды премьер-лиги. (В сезоне-2013/14 он принял участие в двух играх элитного дивизиона, выходя на замену в составе «Ростова»).

«Динамо» поднялось на четвертую строчку и останется на ней как минимум до воскресенья. В этот день дома «Тамбов» сыграет с «Зенитом-2».

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