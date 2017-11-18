Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Оренбург» с разгромным счетом победил «Факел»
«Факел» пропустил пять голов.
«Факел» пропустил пять голов.
Первенство ФНЛ. 24-й тур.
«Оренбург» (Оренбург) — «Факел» (Воронеж) — 5:0 (2:0).
Голы: Попович, 24 (1:0), Удалый, 39 (2:0), Мамтов, 77 (3:0), Делькин, 88 (4:0), Делькин, 90+ (5:0).
18.11.17. Красноярск. Стадион «Футбол-арена «Енисей».
|Владимир Федотов
|Павел Гусев
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Алексей Амелин (Тула, Россия)