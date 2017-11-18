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16:20 (мск), источник: Onedivision.ru

«Оренбург» с разгромным счетом победил «Факел»

«Факел» пропустил пять голов.

Источник: РИА "Новости"

Первенство ФНЛ. 24-й тур.

«Оренбург» (Оренбург) — «Факел» (Воронеж) — 5:0 (2:0).

Голы: Попович, 24 (1:0), Удалый, 39 (2:0), Мамтов, 77 (3:0), Делькин, 88 (4:0), Делькин, 90+ (5:0).

18.11.17. Красноярск. Стадион «Футбол-арена «Енисей».

Оренбург 5:0
Первый тайм: 2:0
Факел
18.11.2017, 14:00 основной раунд: 24-й тур Газовик
Главные тренеры
Владимир Федотов Павел Гусев
Голы
24′ Денис Попович 10
39′ Игорь Удалый 22
77′ Хасан Мамтов  
88′ Артем Делькин 90
90+1′ Артем Делькин 90
Составы
Евгений Фролов 91
Силвие Бегич 6
Андрей Малых 12
Игорь Удалый 22
Роман Воробьев 5
Артем Попов 27
Григорий Чиркин 86
46′ Адессойе Ойеволе 58
Владимир Парняков 9
83′ Денис Попович 10
Игорь Коронов 24
83′ Дмитрий Ефремов 11
Артем Делькин 90
68′ Михал Дюриш 16
Хасан Мамтов 99
16 Артем Федоров
3 Игорь Хайманов
27 Артем Молодцов
33 Махмаднаим Шарифи
55 Максим Осипенко
92 Андрей Семенов
7 Ника Чхапелия
10 Армен Амбарцумян
30 Святослав Шабанов 67′
2 Сергей Шумейко
37 Евгений Ушаков 51′
17 Артур Арустамян
11 Артем Сердюк 67′
21 Самир Масимов
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Амелин (Тула, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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