Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Шинник» упустил победу в матче с «Олимпийцем»
«Олимпиец» одержал волевую победу.
«Олимпиец» одержал волевую победу.
Первенство ФНЛ. 24-й тур.
«Шинник» (Ярославль) — «Олимпиец» (Нижний Новгород) — 1:2 (1:0).
Голы: Шайморданов, 5 (1:0), Беляков, 73 (1:1), Беляков, 74 (1:2).
Нереализованный пенальти: Каретник, 16.
18.11.17. Ярославль. Стадион «Шинник».
|Александр Побегалов
|Николай Писарев
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Юрий Апонасенко (Москва, Россия)