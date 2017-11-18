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15:17 (мск), источник: Onedivision.ru

«Сибирь» переиграла «Ротор-Волгоград»

Полюткин отличился в самом конце матча.

Источник: РИА "Новости"

Первенство ФНЛ. 24-й тур.

«Сибирь» (Новосибирск) — «Ротор-Волгоград» (Волгоград) — 1:0 (0:0).

Гол: Полюткин, 90+

18.11.17. Новосибирск. Стадион РФЦ «Заря».

Сибирь 1:0
Первый тайм: 0:0
Ротор-Волгоград
18.11.2017, 13:00 основной раунд: 24-й тур РФЦ Заря
Главные тренеры
Сергей Кирсанов Сергей Павлов
Составы
Николай Цыган 22
Алексей Аравин 2
Максим Плопа 3
Александр Макаренко 8
85′ Михаил Мищенко 25
Евгений Чеботару 37
Виталий Галыш 90
46′ Валерий Цховребов 4
74′ Антон Полюткин 20
46′ Алексей Гладышев 55
Руслан Магаль 28
52′ Максим Андреев 10
Александр Дегтярев 11
42′ 62′ Роман Беляев 7
Максим Житнев 9
16 Александр Кобзев
2 Илья Ионов
5 Антон Пискунов
20 Александр Столяренко 31′
67 Сергей Колычев
7 Владимир Романенко 85′
11 Роман Концедалов
33 Наиль Замалиев
21 Виктор Борзых 46′
13 Игорь Крутов
22 Мухаммад Султонов 76′
18 Олег Николаев
9 Михаил Бирюков 76′
24 Иван Столбовой
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3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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