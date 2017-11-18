Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Сибирь» переиграла «Ротор-Волгоград»
Полюткин отличился в самом конце матча.
Полюткин отличился в самом конце матча.
Первенство ФНЛ. 24-й тур.
«Сибирь» (Новосибирск) — «Ротор-Волгоград» (Волгоград) — 1:0 (0:0).
Гол: Полюткин, 90+
18.11.17. Новосибирск. Стадион РФЦ «Заря».
|Сибирь
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Ротор-Волгоград
|Сергей Кирсанов
|Сергей Павлов
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Антон Фролов (Москва, Россия)