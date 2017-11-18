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15:11 (мск), источник: Onedivision.ru

«Енисей» с минимальным счетом выиграл у «Спартака-2»

Решающий гол забил Новиков.

Источник: РИА "Новости"

Первенство ФНЛ. 24-й тур.

«Енисей» (Красноярск) — «Спартак-2» (Москва) — 2:1 (0:0).

Голы: Кутьин, 76 (1:0), Пантелеев, 82 (1:1), Новиков, 84 (2:1).

18.11.17. Красноярск. Стадион «Футбол-арена «Енисей».

Енисей 2:1
Первый тайм: 0:0
Спартак-2
18.11.2017, 13:00 основной раунд: 24-й тур Манеж Футбол-Арена Енисей
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Дмитрий Гунько
Голы
76′ Александр Кутьин 48
83′ Александр Новиков 12
83 Владислав Пантелеев 81′
Составы
Михаил Филиппов 47
Валерий Кичин 2
Азим Фатуллаев 6
Владимир Камеш 8
Александр Новиков 12
Максим Семакин 14
Андрей Козлов 9
46′ Никита Чичерин 44
Михаил Комков 10
73′ Сердер Сердеров 7
Артур Малоян 38
46′ Алексей Исаев 55
Александр Кутьин 48
63′ Александр Харитонов 83
Александр Ломакин 90
98 Александр Максименко
22 Константин Щербаков
31 Олег Красильниченко
44 Александр Лихачев
93 Артем Сокол
27 Александр Ломовицкий
83 Владислав Пантелеев
88 Данил Полубояринов
60 Джуниор Фэшн Сакала
46 Артем Мамин 9′
84 Борис Цыганков
69 Денис Давыдов 78′
66 Сильванус Нимели
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