По информации источника, бразилец принял такое решение из соображений безопасности.
«Енисей» с минимальным счетом выиграл у «Спартака-2»
Решающий гол забил Новиков.
Решающий гол забил Новиков.
Первенство ФНЛ. 24-й тур.
«Енисей» (Красноярск) — «Спартак-2» (Москва) — 2:1 (0:0).
Голы: Кутьин, 76 (1:0), Пантелеев, 82 (1:1), Новиков, 84 (2:1).
18.11.17. Красноярск. Стадион «Футбол-арена «Енисей».
|Дмитрий Аленичев
|Дмитрий Гунько
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|0
|Желтые карточки
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|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Александр Борисов (Самара, Россия)