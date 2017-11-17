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21:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Кубань» ни рубля не заплатила Петреску

Николай Пырнеу, агент Дана Петреску, рассказал «СЭ», что «Кубань» до сих пор не рассчиталась с румынским специалистом. Напомним, Петреску подписал с краснодарцами двухлетний контракт 14 июня 2016 года, но уже в октябре покинул клуб.

Источник: Спорт-Экспресс

— Есть ли какие-то новости? «Кубань» хоть что-то заплатила Петреску? — вопрос Пырнеу.

— РФС нам сообщил, что заседание по долгам «Кубани» перед Даном перенесено с 17 на 27 ноября. А именно сегодня должно было быть принято решение о снятии с клуба очков.

— Почему оно отложено?

— Не знаю. Какого-то криминала я в переносе не вижу. Может быть, руководители «Кубани» пообещали РФС, что закроют вопрос через 10 дней. Посмотрим.

— А вам что говорят в «Кубани»?

— Ничего. Люди перестают брать трубки. Не выходят на связь. Вот такое отношение…

— Сколько раз Петреску получал зарплату в «Кубани»?

— За эти пять месяцев — ни разу. Ни рубля. Дан все оплачивал сам — жилье, питание и так далее. Более того, я дважды приезжал в Краснодар, так как клуб хотел расторгнуть контракт с Петреску. Мы садились, разговаривали, в итоге Дан оставался. В октябре он все-таки клуб покинул.

— Когда в последний раз общались с гендиректором «Кубани» Геннадием Крапивкой?

— Очень обидно, что «Кубанью» руководят люди, очень далекие от футбола. Мне кажется, они даже не знают, в каких городах пройдет чемпионат мира в России…

— Так что же вам сказал Крапивка?

— В последний раз мы общались с ним еще в прошлом году. Он мне обещал, что вопрос закроет вопрос к ноябрю 2016 года. Прошел, как видите, уже год… Ни одной выплаты, понимаете?! Да дело даже не только в финансовой составляющей.

— А в чем еще?

— В манере поведения этих людей, стиле общения. Очень странно, что такие специалисты приходят к руководству футбольного клуба, который еще при первом приходе Дана собирал полные трибуны домашнего стадиона… Обидно. У меня уже складывается ощущение, что этих людей специально поставили на эти должности, чтобы они окончательно развалили «Кубань».

— Не опасаетесь, что «Кубань» ничего так и не вернет Петреску?

— Подождем 27 ноября, когда с клуба будут сняты очки, если он не выполнит свои обязательства перед тренером. Параллельно мы обратились в CAS. Кроме того, нам непонятно, как РФС несколько раз разрешал клубу регистрировать новичков, хотя задолженности перед Даном не были закрыты.

— У Петреску из-за всей этой истории не пропало желания еще поработать в России?

— Буквально на днях задавал ему такой же вопрос. И он ответил, что паршивые овцы не могут испортить впечатления от всего чемпионата России, не могут испортить «погоду в чемпионате вашей страны». Он имел в виду руководство «Кубани». Нынешнее руководство…

«СЭ» обратился и к гендиректору «Кубани» Геннадию Крапивке. Он ограничился одной фразой: «Я не буду комментировать эту ситуацию».

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