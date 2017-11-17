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19:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Игроки и персонал «Крыльев Советов» не получали зарплату три месяца

В «Крыльях Советов» образовалась трёхмесячная задержка по зарплате, сообщает ТРК «Терра».

Собственные заработки «Крыльев Советов» в 2017 году составили 276 млн рублей. В эту цифру входят доходы от продаж билетов и абонементов, привлечения спонсоров, инвесторов и продажи прав на игроков. Однако в 2017 году на содержание клубу необходимо порядка 700 млн рублей. Деньги выделяются частями, и к осени они закончились. Образовалась трёхмесячная задолженностьпо зарплате.

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Вопрос решился на уходящей неделе — губернская дума решила выделить «Крыльям Советов» 200 млн рублей. Эти деньги пойдут на содержание футбольной пирамиды, которая насчитывает почти тысячу человек, от команд мастеров до детских.

«На сегодня мы ужались с учётом ФНЛ порядка где-то 400−450 млн. Я отталкиваюсь от цифры миллиард триста по прошлому году, и нам не хватает порядка 50 — 70 млн до завершения сезона, чтобы без долгов уйти команде. Но об этом знает губернатор, об этом знает минфин. “Крылья” сейчас получат эти средства. Все долговые обязательства мы погасим. Они существуют, и, я думаю, к концу года мы постараемся выйти в ноль», — заявил врио министра спорта Самарской области, член совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин.

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