Игроки и персонал «Крыльев Советов» не получали зарплату три месяца
В «Крыльях Советов» образовалась трёхмесячная задержка по зарплате, сообщает ТРК «Терра».
В «Крыльях Советов» образовалась трёхмесячная задержка по зарплате, сообщает ТРК «Терра».
Собственные заработки «Крыльев Советов» в 2017 году составили 276 млн рублей. В эту цифру входят доходы от продаж билетов и абонементов, привлечения спонсоров, инвесторов и продажи прав на игроков. Однако в 2017 году на содержание клубу необходимо порядка 700 млн рублей. Деньги выделяются частями, и к осени они закончились. Образовалась трёхмесячная задолженностьпо зарплате.
Вопрос решился на уходящей неделе — губернская дума решила выделить «Крыльям Советов» 200 млн рублей. Эти деньги пойдут на содержание футбольной пирамиды, которая насчитывает почти тысячу человек, от команд мастеров до детских.
«На сегодня мы ужались с учётом ФНЛ порядка