Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Экс-глава ФСБ предупредил об угрозе безопасности РФ из-за Кавказа
Зачем США 20 тысяч миротворцев в Донбассе
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер Д
Александрия
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Амьен
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
18.11
СКА-Хабаровск
ЦСКА
Все события
После смерти мужа Демидова узнала об измене, тайне "Зимней вишни"
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
Каменеву сломали руку, а Кучеров и Стэмкос захватили НХЛ
«Барселона» намерена предложить Месси контракт на всю жизнь
Постройневшая Юлия Снигирь восхитила поклонников (фото)
48-летняя Лопез в «кукольном» платье пришла на вечеринку (фото)
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
47Сборная Нигерии обыграла Аргентину в Краснодаре
8Сборная России одержала первую победу на Кубке Карьяла
18:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Игроки «Кубани» отменили свой бойкот после встречи с руководством клуба

Как стало известно «Чемпионату», сегодня, 17 ноября, на встрече руководства «Кубани» с футболистами вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, курирующий клуб, пообещал выплатить по 2−3 зарплаты каждому игроку в срок до 24 ноября.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом, группа футболистов «Кубани» отменила свой бойкот, о котором стало известно накануне. Уже сегодня игроки тренировались в обычном режиме и могут выйти на поле в завтрашнем матче.

Ранее сообщалось, что 15 футболистов основного состава краснодарской команды будут бойкотировать матч 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Тюменью» в случае непогашения долгов. Задержки руководства кубанской команды по зарплатам футболистов составляют от четырёх до 12 месяцев. Также один из футболистов клуба сообщил, что накануне вместо тренировки игроки, объявившие забастовку, бегали по кругу по указанию главного тренера Евгения Калешина.

Кубань
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Самые красивые болельщицы на матче сборных России и Аргентины. Фото
«Отец заставлял снимать майку и называл шлюхой». Откровения Елены Докич
Битва за Север: представляем главный матч тура в Англии
Историческая развязка Суперсерии. Россия проиграла Канаде
Каменеву сломали руку, а Кучеров и Стэмкос захватили НХЛ
«Барселона» намерена предложить Месси контракт на всю жизнь
Стали известны ведущие жеребьевки финальной части ЧМ-2018
Роналду дал интервью перед дерби с «Атлетико»
Ибрагимович хочет вернуться в сборную Швеции и сыграть на ЧМ
Новости
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь