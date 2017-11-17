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14:00 (мск), источник: ТАСС

«Кубань» воспринимает как шантаж слова футболистов о бойкоте матча с «Тюменью»

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. «Кубань» активно погашает долги перед футболистами, заявление шести игроков о намерении бойкотировать матч 24-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «Тюменью» можно охарактеризовать как шантаж.

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС заявил генеральный директор краснодарского клуба Геннадий Крапивка.

В четверг «Матч ТВ» сообщил о том, что группа футболистов «Кубани» поставила перед руководством клуба ультиматум, согласно которому они не выйдут на матч «Тюменью», если долги перед ними не будут погашены. Игра пройдет в субботу в Краснодаре. «Кубань» занимает 14-е место в чемпионате ФНЛ сезона-2017/18, набрав в 23 матчах 26 очков.

«Мы с недоумением и даже возмущением восприняли сложившуюся ситуацию, — сказал Крапивка. — Дело в том, что в футбольном клубе “Кубань” активно идет погашение долгов, составлен график выплат, который был согласован с футболистами, и в течение четырех месяцев — с июля по октябрь текущего года — футболистам было выплачено по восемь окладов. На данный момент задолженность перед игроками составляет порядка двух месяцев, и следующий этап погашения назначен на 24 ноября».

«Игроки знали об этом, однако группа из восьми футболистов на командном собрании в ультимативной форме заявила о том, что не выйдет на ближайшую игру, если все задолженности не будут погашены до 17 ноября. Впоследствии количество этих игроков сократилось до шести. В клубе данное заявление восприняли как шантаж», — отметил генеральный директор «Кубани».

«Свое решение эти футболисты мотивировали боязнью повторения прошлогодней ситуации, когда команда ушла в отпуск с имеющимися задолженностями по зарплате, — продолжил Крапивка. — Однако сегодняшняя ситуация в корне отличается от той, что была год назад: у нас есть дорожная карта действий, составлен график погашения, он выполняется, и руководство клуба прикладывает все усилия к тому, чтобы, наконец, разобраться с грузом долгов».

«К сожалению, мы не волшебники, и ограничены периодичностью финансовых поступлений в клуб, но, повторю, все, о чем мы договаривались с игроками в плане погашения долгов, выполнялось и будет выполняться впредь. В этой ситуации особенно досадно, что отдельные футболисты поставили свои личные цели выше командных и скатились к откровенному шантажу. Для нас такая позиция неприемлема, и очевидно, что если она не изменится, мы будем расставаться с этими игроками», — сказал генеральный директор «Кубани».

Кубань
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