«Крылья Советов» весной 2018 года планируют провести три матча на новом стадионе

«Планируется, что 7 апреля сыграем со “Спартаком-2”, 15 апреля — с “Енисеем” и 6 мая [планируем сыграть] с “Кубанью”. Но пока еще не факт, что это будет так», — сказал Шашков.

В рамках чемпионата мира на стадионе «Самара-Арена» пройдут четыре матча группового этапа (17, 21, 25 и 28 июня), включая игру сборной России, а также встречи 1/8 и ¼ финала (2 и 7 июля соответственно).