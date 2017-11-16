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18:04 (мск), источник: ТАСС

«Крылья Советов» весной 2018 года планируют провести три матча на новом стадионе

МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. «Крылья Советов» планируют провести три матча Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2017/18 на стадионе «Самара- Арена», который строится к чемпионату мира 2018 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Виталий Шашков.

«Планируется, что 7 апреля сыграем со “Спартаком-2”, 15 апреля — с “Енисеем” и 6 мая [планируем сыграть] с “Кубанью”. Но пока еще не факт, что это будет так», — сказал Шашков.

В рамках чемпионата мира на стадионе «Самара-Арена» пройдут четыре матча группового этапа (17, 21, 25 и 28 июня), включая игру сборной России, а также встречи 1/8 и ¼ финала (2 и 7 июля соответственно).

3 октября на заседании Совета при президента РФ по развитию физической культуры и спорту министр спорта Павел Колобков доложил, что на отдельных этапах работ на стадионе в Самаре имеются отставания до полутора месяцев. Арена, рассчитанная на 45 тыс. зрителей, возводится на въезде в Самару около основных автомобильных трасс, ведущих в сторону аэропорта и Тольятти.

Крылья Советов
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