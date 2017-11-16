Воронежский «Факел» сыграет на Кубке ФНЛ

«Факел» примет участие в розыгрыше Кубка ФНЛ, сообщил официальный сайт клуба в четверг, 16 ноября. Сине-белые приняли предложение лиги выступать на турнире на правах действующих обладателей трофея.

Традиционно в Кубке ФНЛ принимают участие 16 лучших команд первого круга чемпионата, а «Факел» по результатам 19 матчей занял последнее, 20 место в турнирной таблице. Однако лига пригласила клуб на турнир как команду, выигравшую трофей в феврале 2016 года. Приезд «Факела» на Кубок ФНЛ находился под вопросом из-за непростого финансового положения клуба.