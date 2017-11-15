Правительство области увеличивает бюджетное финансирование ФК «Балтика»
Правительство Калининградской области увеличивает финансирование футбольного клуба «Балтика».
Правительство Калининградской области увеличивает финансирование футбольного клуба «Балтика».
Как сообщил министр финансов области Виктор Порембский на заседании социального комитета облдумы в среду, на поддержку спорта высших достижений в футболе предусмотрено 80 млн рублей.
Напомним, в бюджете на текущий год «Балтике» было предусмотрено 50 млн рублей. Годом ранее она получала также 80 млн рублей из бюджета.
В мае года врио
«Но стоит обратить внимание, что из этих 50 млн рублей порядка 20 млн рублей, часть этой общей суммы, уходит на детский футбол», — отмечал чиновник.