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15:53 (мск), источник: Новый Калининград

Правительство области увеличивает бюджетное финансирование ФК «Балтика»

Правительство Калининградской области увеличивает финансирование футбольного клуба «Балтика».

Источник: Новый Калининград

Как сообщил министр финансов области Виктор Порембский на заседании социального комитета облдумы в среду, на поддержку спорта высших достижений в футболе предусмотрено 80 млн рублей.

Напомним, в бюджете на текущий год «Балтике» было предусмотрено 50 млн рублей. Годом ранее она получала также 80 млн рублей из бюджета.

В мае года врио вице-премьера Александр Шендерюк-Жидков говорил, что бюджет клуба в 2016 и 2017 годах составлял по 200 млн рублей, в том числе, в 2017 году 50 млн рублей — из областного бюджета.

«Но стоит обратить внимание, что из этих 50 млн рублей порядка 20 млн рублей, часть этой общей суммы, уходит на детский футбол», — отмечал чиновник.

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