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11:35 (мск), источник: Onedivision.ru

Валерий Непомнящий: В «Томи» сыграли договорной матч против «Спартака» из Нальчика

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий рассказал о том, как игрались договорные матчи, когда он работал в томской «Томи».

Источник: РИА "Новости"

«Шлейф договорных матчей до меня донесся. Я об этом поговорил с ребятами уже в первом матче. У нас была тяжелая ситуация, по пять-шесть месяцев не платили зарплату. Ребятам предлагали, и на следующий день они сообщали об этом мне. Я на собрании говорил: “Ребята, поступило предложение, мы его отвергаем”. Все, вопросов нет», — рассказал Непомнящий в интервью Youtube-каналу «Лет ми спик».

Однако, по словам тренера, на некоторые вещи повлиять он не мог.

«До меня когда-то что-то было, и Нальчик оказался нам должен. Игроки все знали и сыграли вничью. Обычно расписывают победы, ну, а там ничья была», — рассказал эксперт.

По мнению Валерия Непомнящего, самые большие проблемы в части договорных матчей на тот момент наблюдались в первом дивизионе (ныне — ФНЛ).

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