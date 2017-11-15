Валерий Непомнящий: В «Томи» сыграли договорной матч против «Спартака» из Нальчика

«Шлейф договорных матчей до меня донесся. Я об этом поговорил с ребятами уже в первом матче. У нас была тяжелая ситуация, по пять-шесть месяцев не платили зарплату. Ребятам предлагали, и на следующий день они сообщали об этом мне. Я на собрании говорил: “Ребята, поступило предложение, мы его отвергаем”. Все, вопросов нет», — рассказал Непомнящий в интервью Youtube-каналу «Лет ми спик».