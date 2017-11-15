Валерий Непомнящий: В «Томи» сыграли договорной матч против «Спартака» из Нальчика
Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий рассказал о том, как игрались договорные матчи, когда он работал в томской «Томи».
Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий рассказал о том, как игрались договорные матчи, когда он работал в томской «Томи».
«Шлейф договорных матчей до меня донесся. Я об этом поговорил с ребятами уже в первом матче. У нас была тяжелая ситуация, по
Однако, по словам тренера, на некоторые вещи повлиять он не мог.
«До меня
По мнению Валерия Непомнящего, самые большие проблемы в части договорных матчей на тот момент наблюдались в первом дивизионе (ныне — ФНЛ).