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11:33 (мск), источник: Onedivision.ru

В Волгограде призвали расстреливать хоронящих «Ротор» фанатов-паникеров

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Волгоградской области Александр Глинянов считает, что безрадостная ситуация с командой «Ротор-Волгоград» не является поводом для панических настроений.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил Александр Глинянов, о требовании части фанатов отправить в отставку его и директора клуба «Ротор-Волгоград» Андрея Рекечинского ему неизвестно.

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— Все из нас чем-то занимаются: у кого-то есть хобби, а у меня времени читать интернет не хватает, надо работать, — сообщил спортивный чиновник. — Тем не менее считаю, что у каждого есть право на оценку и на выражение собственного мнения. Ситуация с «Ротором», конечно, непростая. Я бы ее разделил на две части. Финансовая составляющая опасений не вызывает — задолженностей перед футболистами и контрагентами нет. Спортивная составляющая — дело другое. Согласен, что она не может радовать, и мы сейчас прилагаем все усилия для исправления сложившейся ситуации.

Глава облспорткомитета отметил, что требования об отставках и пессимистичные заявления по поводу настоящего и будущего волгоградского футбольного клуба можно сравнить с паникерством, «за которое в войну расстреливали».

— Я считаю, что нам нужно не паниковать, а мобилизировать свои силы, — уточнил Александр Глинянов. — Нужен конструктив, а не пораженческие настроения. Я вижу, что нужно время, и надеюсь, что Сергей Александрович (новый тренер команды Сергей Павлов. — Прим. ред.) с этим справится.

Напомним, «Ротор-Волгоград» под руководством нового наставника продолжил проигрышную серию. Сейчас волгоградская футбольная команда находится на последнем месте в турнирной таблице первенства ФНЛ. От вылета из чемпионата ее отделяют всего шесть очков.

Ротор-Волгоград
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