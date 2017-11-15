В Волгограде призвали расстреливать хоронящих «Ротор» фанатов-паникеров

— Все из нас чем-то занимаются: у кого-то есть хобби, а у меня времени читать интернет не хватает, надо работать, — сообщил спортивный чиновник. — Тем не менее считаю, что у каждого есть право на оценку и на выражение собственного мнения. Ситуация с «Ротором», конечно, непростая. Я бы ее разделил на две части. Финансовая составляющая опасений не вызывает — задолженностей перед футболистами и контрагентами нет. Спортивная составляющая — дело другое. Согласен, что она не может радовать, и мы сейчас прилагаем все усилия для исправления сложившейся ситуации.