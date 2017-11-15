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10:39 (мск), источник: ТАСС

Решение о процедуре банкротства ФК «Луч-Энергия» будет принято 21 декабря

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Процессуальное решение о банкротстве владивостокского футбольного клуба «Луч-Энергия», получившего недавно нового титульного спонсора, будет приниматься 21 декабря, говорится в официальном ответе клуба на запрос ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день долги “Луча-Энергии” составляют около 260 млн рублей. В отношении клуба проводится процедура банкротства, решение по которому должно быть принято 21 декабря. При этом, благодаря поддержке губернатора Приморья Андрея Тарасенко у клуба появился новый титульный спонсор — группа компаний “Аква-Ресурсы”, который уже перечислил клубу первый транш», — говорится в ответе.

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Представители клуба также поясняют, что вне зависимости от этого решения погасить в короткий срок все накопившиеся долги ни один спонсор, даже при поддержке администрации Приморского края, не в состоянии. Средства на текущие расходы сегодня в клубе есть, но рассчитываться перед кредиторами клубу придется в течение нескольких лет.

«В осенней части первенства ФНЛ [Футбольной национальной лиги] из-за серьезных бытовых проблем, сложностей с организацией выездов и, как следствие, сбоев в тренировочном процессе наша команда потеряла очень много очков. Учитывая плотность результатов в турнирной таблице, весной нам предстоит очень непростая борьба за сохранение прописки в лиге. Ситуация осложняется введенным в отношении “Луча-Энергии” запретом на регистрацию новых футболистов», — сообщили в клубе.

В ответе также говорится, что сотрудники и руководство клуба намерены сделать все, чтобы добиться разрешения на регистрацию новых футболистов во время зимней трансферной кампании, но не исключают и неблагоприятного варианта, при котором придется доигрывать сезон существующим составом — без усиления.

После 23 туров первенства ФНЛ «Луч-Энергия» находится на 17-м месте в зоне вылета с 24 очками.

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