Самарская область снова сократит финансирование «Крыльев Советов»

Если в 2016 году самарская команда получила из казны региона около 1 млрд рублей, то в 2017-м — вполовину меньше. Сейчас сумму урезали ещё вдвое, до 200 млн рублей.



Об этом было объявлено на расширенном заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы.