РФС в пятницу рассмотрит долг «Кубани» перед Петреску, клубу грозит снятие очков

Источник: РИА "Новости"

«Заседание [на котором будет рассмотрено дело Петреску] пройдет 17 ноября», — сказал представитель палаты по разрешению споров РФС.

Палата рассмотрит уже четвертое обращение Петреску. По словам агента специалиста Николая Пырнэу, по отношению к «Кубани» может быть применена санкция в виде снятия очков.

«Кубань» не погасила долг, более того, 17-го числа в РФС будет четвертое заседание по этому вопросу. Четвертое заседание подразумевает снятие очков с «Кубани». Регламент говорит о том, что, если не будет никаких волшебных интервенций, РФС снимет очки. Никакого общения с «Кубанью» у нас сейчас нет, — сказал агент.

Петреску возглавил «Кубань» в июне 2016 года, а уже через четыре месяца контракт с ним был досрочно расторгнут. Агент тренера неоднократно отмечал, что краснодарский клуб ни разу не выплатил Петреску зарплату. 22 декабря палата по разрешению споров РФС обязала «Кубань» погасить долг перед Петреску, в качестве обеспечительной меры запретив клубу регистрировать новых игроков. После невыполнения данного требования палата по разрешению споров РФС в августе наложила на «Кубань» новые штрафные санкции. Третье слушание по данному делу состоялось 17 октября, на котором «Кубань» обязали заплатить еще один штраф.

Согласно регламенту РФС по разрешению споров (статья 49), «в случае просрочки исполнения более шести месяцев с даты вступления в силу неисполняемого стороной спора решения палаты или комитета по статусу игроков РФС и при условии четвертого или последующего заявления стороны спора о факте неисполнения соответствующего решения» провинившемуся клубу грозит снятие трех турнирных очков.

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«Кубань» заверила, что прикладывает все усилия для погашения долгов

В пресс-службе ФК «Кубани» подтвердили информацию о том, что с клуба могут быть сняты очки. «Да, по регламенту такая возможность [снятие очков] существует. При этом все усилия нашего клуба направлены на то, чтобы не допустить подобного развития событий», — сказали в пресс-службе.

«Руководство футбольного клуба “Кубань” прикладывает все силы к тому, чтобы как можно скорее рассчитаться по всем имеющимся задолженностям. Это касается, в том числе, и долга перед Даном Петреску», — отметили в пресс-службе.

В понедельник на сайте газеты «Спорт экспресс» появилась информация о том, что у руководства «Кубани» имеются задолженности перед некоторыми футболистами команды за семь месяцев. «Задолженности перед футболистами имеются, но они вовсе не такие большие, как это было озвучено накануне в прессе, руководство клуба прикладывает все возможные усилия к нормализации финансового положения», — сказали в пресс-службе клуба.

«Рабочий процесс в команде идет в обычном режиме, она настроена показать максимальный результат в оставшихся в осенней части первенства ФНЛ матчах. Рабочее общение [руководства клуба с футболистами и тренерским штабом] идет постоянно — как по этому, так и по всем остальным вопросам, касающимся деятельности футбольного клуба и команды», — отметили в пресс-службе.