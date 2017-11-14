Сергей Ломанов: «Красноярск достоин премьер-лиги»
Хоккеист оценил уровень красноярской футбольной команды.
Хоккеист оценил уровень красноярской футбольной команды.
Легенда российского бенди, который произвел символический удар с центра поля перед матчей «Енисей» — «Тамбов» (2:0), заявил, что красноярцы достойны РФПЛ.
«Эмоции только положительные. Ребята молодцы, старались. Видно, что был запредельный настрой, хорошо играли, получали удовольствие от того, что делали на поле. В манеже хорошая атмосфера, команду поддерживают, чувствуется единение с болельщиками. Это, конечно, радует и вдохновляет команду на победы, что они и сделали в матче с “Тамбовом”. Знаю, что взяли реванш после первого матча».
Ломанов признался, что в «Енисее» хорошо знаком с капитаном Александром Харитоновым и Максимом Семакиным.
«Макс раньше сам занимался хоккеем с мячом, но потом выбрал футбол. Знаком с главный тренером Дмитрием Анатольевичем Аленичевым, его помощником Егором Ильичом Титовым. Болею за “Спартак”, помню, когда они играли там. Здорово, что у них все получается в Красноярске, виден “спартаковский” футбол — все строится на контроле мяча, игра через пас, стеночки, забегания! Приятно смотреть, жаль, что редко получается посещать матчи, но по возможности всегда следим за результатами».
При этом
«Красноярск заслужил футбол самого высокого уровня. В нашем городе есть традиции, здесь родились великие люди, оставившие большой след в советском и российском футбол — Олег Иванович Романцев, Александр Федорович Тарханов. Всем нам будет интересно посмотреть на лучшие команды российского футбола в Красноярске. Да и болельщики заслужили того!».
Следующий матч «Енисей» проведет дома в ближайшую субботу. Соперником станет московский «Спартак-2». Начало игры в 17:00.