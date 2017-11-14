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06:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сергей Ломанов: «Красноярск достоин премьер-лиги»

Хоккеист оценил уровень красноярской футбольной команды.

Легенда российского бенди, который произвел символический удар с центра поля перед матчей «Енисей» — «Тамбов» (2:0), заявил, что красноярцы достойны РФПЛ.

«Эмоции только положительные. Ребята молодцы, старались. Видно, что был запредельный настрой, хорошо играли, получали удовольствие от того, что делали на поле. В манеже хорошая атмосфера, команду поддерживают, чувствуется единение с болельщиками. Это, конечно, радует и вдохновляет команду на победы, что они и сделали в матче с “Тамбовом”. Знаю, что взяли реванш после первого матча».

Ломанов признался, что в «Енисее» хорошо знаком с капитаном Александром Харитоновым и Максимом Семакиным.

«Макс раньше сам занимался хоккеем с мячом, но потом выбрал футбол. Знаком с главный тренером Дмитрием Анатольевичем Аленичевым, его помощником Егором Ильичом Титовым. Болею за “Спартак”, помню, когда они играли там. Здорово, что у них все получается в Красноярске, виден “спартаковский” футбол — все строится на контроле мяча, игра через пас, стеночки, забегания! Приятно смотреть, жаль, что редко получается посещать матчи, но по возможности всегда следим за результатами».

При этом Ломанов-младший выразил уверенность, что красноярцы достойны того, чтобы играть в элите российского футбола.

«Красноярск заслужил футбол самого высокого уровня. В нашем городе есть традиции, здесь родились великие люди, оставившие большой след в советском и российском футбол — Олег Иванович Романцев, Александр Федорович Тарханов. Всем нам будет интересно посмотреть на лучшие команды российского футбола в Красноярске. Да и болельщики заслужили того!».

Следующий матч «Енисей» проведет дома в ближайшую субботу. Соперником станет московский «Спартак-2». Начало игры в 17:00.

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