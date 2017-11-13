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21:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Некоторые игроки «Кубани» не получают зарплату уже семь месяцев

Как стало известно «СЭ», долги по зарплате в «Кубани» составляют от четырех до семи месяцев.

Источник: РИА "Новости"

Также перед командой не погашены задолженности по премиальным за 2016 и 2017 годы. Футболисты опасаются повторения ситуации прошлого года, когда руководство клуба обещало погасить долги перед уходом в отпуск, но так денег и выплатило.

Игроки будут принимать решение в зависимости от действий руководства «Кубани».

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