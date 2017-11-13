Нижегородский «Олимпиец» одержал победу над астраханским «Волгарём»

Как сообщается на сайте, после предыдущего победного матча с «Химками» главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев оставил тот же состав и на следующую игру. При этом тренер «Волгаря» Юрий Газзаев по возвращении команды из Владивостока произвел определенную ротацию.

«Первый тайм прошел в равной борьбе. На восьмой минуте встречи соперники обменялись опаснейшими моментами. На 35 минуте гости открыли счет. После розыгрыша углового мяч отскочил к Руслану Газзаеву, и он поразил цель с ближней дистанции. А перед самым свистком на перерыв подача с угла поля могла принести успех нижегородцам, но удар головой в исполнении Радика Хайруллова оказался чуточку неточным. После перерыва пошел веселый, обоюдоострый футбол, и на 58-й минуте удача улыбнулась нижегородцам: после тройного рикошета мяч оказался у Игоря Горбунова, и он с линии вратарской не промахнулся. Концовка встречи прошла под знаком вышедшего на замену Ладо. Сначала после выверенной передачи Ламбарского он пробил рядом со штангой. А вскоре Филин сделал подачу со штрафного со своей половины поля, Беляков скинул мяч головой, а Ладо, проскочив между двумя защитниками, закатил его между ног вратаря», — описывает матч пресс-служба «Олимпийца».