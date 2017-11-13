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10:51 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородский «Олимпиец» одержал победу над астраханским «Волгарём»

Нижегородский футбольный клуб «Олимпиец» одержал победу над астраханским «Волгарём» со счётом 2:1. Об этом сообщается на сайте клуба.

Очередная игра первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) состоялась 12 ноября на домашнем стадионе нижегородцев в Дзержинске.

Как сообщается на сайте, после предыдущего победного матча с «Химками» главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев оставил тот же состав и на следующую игру. При этом тренер «Волгаря» Юрий Газзаев по возвращении команды из Владивостока произвел определенную ротацию.

«Первый тайм прошел в равной борьбе. На восьмой минуте встречи соперники обменялись опаснейшими моментами. На 35 минуте гости открыли счет. После розыгрыша углового мяч отскочил к Руслану Газзаеву, и он поразил цель с ближней дистанции. А перед самым свистком на перерыв подача с угла поля могла принести успех нижегородцам, но удар головой в исполнении Радика Хайруллова оказался чуточку неточным. После перерыва пошел веселый, обоюдоострый футбол, и на 58-й минуте удача улыбнулась нижегородцам: после тройного рикошета мяч оказался у Игоря Горбунова, и он с линии вратарской не промахнулся. Концовка встречи прошла под знаком вышедшего на замену Ладо. Сначала после выверенной передачи Ламбарского он пробил рядом со штангой. А вскоре Филин сделал подачу со штрафного со своей половины поля, Беляков скинул мяч головой, а Ладо, проскочив между двумя защитниками, закатил его между ног вратаря», — описывает матч пресс-служба «Олимпийца».

«В Дзержинске у команды нет ощущения домашнего стадиона, какое у нас было в Нижнем, когда мы выходили в ФНЛ. В первом тайме ребята действовали не так, как мы договаривались, а после перерыва стали играть более агрессивно, проявили характер и одержали очень важную победу. Спасибо болельщикам, которые приезжают поддержать нас в такую погоду», — сказал, комментируя игру, главный тренер нижегородцев Николай Писарев.

По итогам матча «Олимпиец» занял 12 место в турнирной таблице.

Следующую игру команда проведёт 18 ноября с ярославским «Шинником».

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