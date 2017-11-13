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07:52 (мск), источник: Вести - Красноярск

Футболисты «Енисея» обыграли «Тамбов»

Футболисты красноярского «Енисея» прервали череду неудач, в последних трёх играх взять очки не получилось.

На своём поле красноярцы принимали «Тамбов». Игра сложилась так, что соперникам пришлось играть в меньшинстве, в итоге счёт встречи 2:0 в пользу «Енисея». Оба мяча забил полузащитник Владимир Камеш.

Следующий матч также пройдёт дома — 18 ноября принимаем «Спартак-2». Начало встречи в 13:00.

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