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Футболисты «Енисея» обыграли «Тамбов»
Футболисты красноярского «Енисея» прервали череду неудач, в последних трёх играх взять очки не получилось.
Футболисты красноярского «Енисея» прервали череду неудач, в последних трёх играх взять очки не получилось.
На своём поле красноярцы принимали «Тамбов». Игра сложилась так, что соперникам пришлось играть в меньшинстве, в итоге счёт встречи 2:0 в пользу «Енисея». Оба мяча забил полузащитник Владимир Камеш.
Следующий матч также пройдёт дома — 18 ноября принимаем «Спартак-2». Начало встречи в 13:00.