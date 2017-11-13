Футболисты «Енисея» обыграли «Тамбов»

На своём поле красноярцы принимали «Тамбов». Игра сложилась так, что соперникам пришлось играть в меньшинстве, в итоге счёт встречи 2:0 в пользу «Енисея». Оба мяча забил полузащитник Владимир Камеш.



Следующий матч также пройдёт дома — 18 ноября принимаем «Спартак-2». Начало встречи в 13:00.



