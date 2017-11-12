Андрей Талалаев: Я изумительно пообщался с красноярскими журналистами

Источник: fc-tambov.ru

— Что произошло на пресс-конференции в общении с журналистами?

— С какими журналистами?

— С красноярскими.

— Я изумительно пообщался на пресс-конференции с местными журналистами. Более того, мы с ними затем делали селфи. Не могу понять, о чем вы говорите. У меня есть видеозапись этой пресс-конференции. Там два молодых человека… точнее не молодых, я даже не думаю, что они журналисты, ушли после того, как я спросил, понравилась ли им игра. Они задали какой-то вопрос, и я ответил своим вопросом. Они покинули зал. Никаких конфликтов не возникало. Откуда вы это взяли? Наоборот, все было позитивно.

Талалаева «понесло» на прессухе после матча #ЕнисейТамбов. Два журналиста не выдержали хамства и ушли. Скоро! pic.twitter.com/OmjBlDwsry — Станислав Меркис (@Merkis_) 12 ноября 2017 г.

— Пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис писал об этом в соцсетях.

— Давайте расскажу вам предысторию. Я никогда не комментирую чужие слова. Только поступки. Перед матчем стоял с нашим спортивным директором, мы беседовали на серьезную тему. Подошел маленький губастый мальчик с очень серьезным видом и начал нас перебивать. Я попросил его отойти, пока мы не закончим общение. К сожалению, не знал, что это местный пресс-атташе. Видимо, это такая месть его, что ли. Потому что во время пресс-конференции никаких эксцессов, ничего не было. Мне задали вопрос, я ответил на него вопросом. Двое покинули зал, а двадцать человек остались. Мы мило беседовали практически пятнадцать минут. Все, что пишет, как он себя называет, пресс-атташе, спрашивайте у него. У меня есть полное видео пресс-конференции, и если оно вдруг понадобится, вплоть до суда, это можно будет показать. Но я не думаю, что слова какого-то смешного человека стоит вообще комментировать.

— Сегодняшнее поражение несправедливо? Как его прокомментируете?

— Мы очень плохо выглядели в первом тайме, а дальше — спорные решения, которые арбитр принимал в одну сторону, конечно, повлияли.

— Клуб будет куда-то обращаться по поводу судейства в сегодняшней игре?

— Это бесполезно. Человек обслуживает седьмой матч «Тамбова», и мы не можем выиграть. Есть люди, которые все контролируют и отвечают за это. Неужели, если он делал так шесть раз, седьмой что-то изменит? Нам просто надо готовиться. Но объективно говоря, в первом тайме «Енисей» был сильнее нас. Мы оказались просто не готовы к такому серьезному и резкому напору соперника. Хотя понимали, что будет непростой матч: условия, реваншистские настроения и все остальное. В первые минут двадцать нам было очень сложно. Потом игра стала постепенно приходить в свое русло и если бы не удаление, шансы на победу были обоюдные.

— То есть все-таки считаете, что судьи «убивают» вашу команду? По крайней мере, этот арбитр.

— Это ваши слова. Я такого не говорил. Просто одинаковые фолы трактовались по-разному. Нам за это давали желтые карточки. Только в первом тайме получили три. При этом, если смотреть статистику, фолов там будет одинаковое количество с обеих сторон. И очень легко понять отношение арбитра, который одну сторону наказывает «горчичником», а в другую сторону просто фиксирует нарушение правил.

— Вы сказали, что какие-то клубы премьер-лиге нужнее. «Енисей» среди них? Кто еще нужнее?