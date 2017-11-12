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20:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Андрей Талалаев: Я изумительно пообщался с красноярскими журналистами

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев прокомментировал перепалку с журналистами на пресс-конференции после поражения от «Енисея» (0:2) в матче первенства ФНЛ.

Источник: fc-tambov.ru

— Что произошло на пресс-конференции в общении с журналистами?

— С какими журналистами?

— С красноярскими.

— Я изумительно пообщался на пресс-конференции с местными журналистами. Более того, мы с ними затем делали селфи. Не могу понять, о чем вы говорите. У меня есть видеозапись этой пресс-конференции. Там два молодых человека… точнее не молодых, я даже не думаю, что они журналисты, ушли после того, как я спросил, понравилась ли им игра. Они задали какой-то вопрос, и я ответил своим вопросом. Они покинули зал. Никаких конфликтов не возникало. Откуда вы это взяли? Наоборот, все было позитивно.

— Пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис писал об этом в соцсетях.

— Давайте расскажу вам предысторию. Я никогда не комментирую чужие слова. Только поступки. Перед матчем стоял с нашим спортивным директором, мы беседовали на серьезную тему. Подошел маленький губастый мальчик с очень серьезным видом и начал нас перебивать. Я попросил его отойти, пока мы не закончим общение. К сожалению, не знал, что это местный пресс-атташе. Видимо, это такая месть его, что ли. Потому что во время пресс-конференции никаких эксцессов, ничего не было. Мне задали вопрос, я ответил на него вопросом. Двое покинули зал, а двадцать человек остались. Мы мило беседовали практически пятнадцать минут. Все, что пишет, как он себя называет, пресс-атташе, спрашивайте у него. У меня есть полное видео пресс-конференции, и если оно вдруг понадобится, вплоть до суда, это можно будет показать. Но я не думаю, что слова какого-то смешного человека стоит вообще комментировать.

— Сегодняшнее поражение несправедливо? Как его прокомментируете?

— Мы очень плохо выглядели в первом тайме, а дальше — спорные решения, которые арбитр принимал в одну сторону, конечно, повлияли.

— Клуб будет куда-то обращаться по поводу судейства в сегодняшней игре?

— Это бесполезно. Человек обслуживает седьмой матч «Тамбова», и мы не можем выиграть. Есть люди, которые все контролируют и отвечают за это. Неужели, если он делал так шесть раз, седьмой что-то изменит? Нам просто надо готовиться. Но объективно говоря, в первом тайме «Енисей» был сильнее нас. Мы оказались просто не готовы к такому серьезному и резкому напору соперника. Хотя понимали, что будет непростой матч: условия, реваншистские настроения и все остальное. В первые минут двадцать нам было очень сложно. Потом игра стала постепенно приходить в свое русло и если бы не удаление, шансы на победу были обоюдные.

— То есть все-таки считаете, что судьи «убивают» вашу команду? По крайней мере, этот арбитр.

— Это ваши слова. Я такого не говорил. Просто одинаковые фолы трактовались по-разному. Нам за это давали желтые карточки. Только в первом тайме получили три. При этом, если смотреть статистику, фолов там будет одинаковое количество с обеих сторон. И очень легко понять отношение арбитра, который одну сторону наказывает «горчичником», а в другую сторону просто фиксирует нарушение правил.

— Вы сказали, что какие-то клубы премьер-лиге нужнее. «Енисей» среди них? Кто еще нужнее?

— Я так не говорил. Сказал, что некоторые считают, что многим клубам премьер-лига нужнее, чем нашему. Но у нас нет такого мнения. Мы тоже хотим побороться за выход в РФПЛ и будем прикладывать для этого все усилия. Просто у нас с этими командами возможности разные.

Енисей 2:0
Первый тайм: 1:0
Тамбов
12.11.2017, 13:00 Зрители: 3000 основной раунд: 23-й тур Манеж Футбол-Арена Енисей
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Андрей Талалаев
Голы
21′ Владимир Камеш 8
67′ Владимир Камеш 8
Составы
Михаил Филиппов 47
Валерий Кичин 2
Никита Чичерин 44
Азим Фатуллаев 6
Владимир Камеш 8
Александр Новиков 12
Максим Семакин 14
58′ Сердер Сердеров 7
Михаил Комков 10
53′ 80′ Егор Иванов 21
Александр Кутьин 48
66′ Александр Харитонов 83
Алексей Исаев 55
78′ Андрей Козлов 9
Артур Малоян 38
1 Олег Смирнов
4 Евгений Овсиенко 27′ 80′
5 Евгений Шляков
29 Александр Горбатюк
96 Марат Быстров
30 Максим Трусевич
81 Младен Кашчелан 30′ 45+1′
2 Алексей Рыбин 41′
11 Сергей Шевчук
7 Олег Чернышов 68′
92 Алексей Скворцов
70 Андрей Мурнин 78′ 62′
33 Илья Гультяев
15 Андрей Часовских 82′ 39′
19 Алексей Михалев
Статистика
1 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тамбов
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