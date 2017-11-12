Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
«Оренбург» продлил победную серию в ФНЛ, обыграв на выезде «Зенит-2»
МОСКВА, 12 ноя —
МОСКВА, 12 ноя —
Воскресная игра в
Занимающий второе место в ФНЛ «Оренбург», который не проигрывает на протяжении девяти туров и одержал четвертую победу подряд, следующий матч проведет 18 ноября дома против воронежского «Факела». «Зенит-2» днем позже сыграет на выезде с «Тамбовом».
|Анатолий Давыдов
|Владимир Федотов
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Юрий Апонасенко (Москва, Россия)