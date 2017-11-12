«Оренбург» продлил победную серию в ФНЛ, обыграв на выезде «Зенит-2»

Воскресная игра в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 2:1. На гол Дмитрия Богаева (10-я минута) «Оренбург» ответил мячами Дмитрия Ефремова (23) и Дениса Поповича (63).

Занимающий второе место в ФНЛ «Оренбург», который не проигрывает на протяжении девяти туров и одержал четвертую победу подряд, следующий матч проведет 18 ноября дома против воронежского «Факела». «Зенит-2» днем позже сыграет на выезде с «Тамбовом».