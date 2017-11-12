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19:50 (мск), источник: Р-Спорт

«Оренбург» продлил победную серию в ФНЛ, обыграв на выезде «Зенит-2»

МОСКВА, 12 ноя — Р-Спорт. Футболисты санкт-петербургского «Зенита-2» на своем поле проиграли «Оренбургу» в матче 23-го тура первенства ФНЛ.

Источник: РИА "Новости"

Воскресная игра в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 2:1. На гол Дмитрия Богаева (10-я минута) «Оренбург» ответил мячами Дмитрия Ефремова (23) и Дениса Поповича (63).

Занимающий второе место в ФНЛ «Оренбург», который не проигрывает на протяжении девяти туров и одержал четвертую победу подряд, следующий матч проведет 18 ноября дома против воронежского «Факела». «Зенит-2» днем позже сыграет на выезде с «Тамбовом».

Зенит-2 1:2
Первый тайм: 1:1
Оренбург
12.11.2017, 17:00 Зрители: 453 основной раунд: 23-й тур МСА Петровский
Главные тренеры
Анатолий Давыдов Владимир Федотов
Голы
10′ Дмитрий Богаев 88
11 Дмитрий Ефремов 23′
10 Денис Попович 63′
Составы
Егор Бабурин 71
Василий Запрягаев 39
Илья Зуев 58
Сергей Бугриев 59
Владислав Сиротов 37
Дмитрий Богаев 88
Илья Камышев 97
35′ 78′ Даниил Пенчиков 79
Даниил Лесовой 64
71′ Дмитрий Плетнев 49
Никита Андреев 67
86′ Кирилл Капленко 55
Виталий Горулев 46
31′ 68′ Андрей Панюков 33
Александр Некрасов 78
91 Евгений Фролов
6 Силвие Бегич
12 Андрей Малых
22 Игорь Удалый
58 Адессойе Ойеволе
5 Роман Воробьев
11 Дмитрий Ефремов
27 Артем Попов
86 Григорий Чиркин
10 Денис Попович 90′
9 Владимир Парняков
16 Михал Дюриш 66′
90 Артем Делькин
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Юрий Апонасенко (Москва, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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