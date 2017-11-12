История Эрве Ренара и его сборной Марокко, которые оставили без чемпионата мира самую сильную по составу команду Африки.
Петербургское «Динамо» обыграло «Кубань» и прервало безвыигрышную серию в ФНЛ
МОСКВА, 12 ноя —
МОСКВА, 12 ноя —
Игра, состоявшаяся в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, автоголом на 8-й минуте отметился Михаил Смирнов. Полузащитник хозяев Никита Маляров не реализовал пенальти на 60-й.
«Динамо» с 38 очками занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ, «Кубань» (26) идет 14-й.
|Кубань
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0:1
Первый тайм: 0:1
|Динамо СПб
|Евгений Калешин
|Александр Точилин
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Евгений Турбин (Дмитров, Россия)