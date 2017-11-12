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18:39 (мск), источник: Р-Спорт

Петербургское «Динамо» обыграло «Кубань» и прервало безвыигрышную серию в ФНЛ

МОСКВА, 12 ноя — Р-Спорт. Санкт-петербургское «Динамо» одержало победу над краснодарской «Кубанью» во встрече 23-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и прервало серию без побед в турнире, которая составляла 8 матчей.

Источник: РИА "Новости"

Игра, состоявшаяся в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, автоголом на 8-й минуте отметился Михаил Смирнов. Полузащитник хозяев Никита Маляров не реализовал пенальти на 60-й.

«Динамо» с 38 очками занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ, «Кубань» (26) идет 14-й.

Кубань 0:1
Первый тайм: 0:1
Динамо СПб
12.11.2017, 15:00 Зрители: 2413 основной раунд: 23-й тур Кубань
Главные тренеры
Евгений Калешин Александр Точилин
Голы
24 Михаил Смирнов 8′
Нереализованные пенальти
60′ Н. Маляров 10
Составы
Юрий Дюпин 22
67′ Николай Марков 23
Михаил Смирнов 24
Азат Байрыев 28
Роман Бугаев 43
61′ Никита Маляров 10
Игорь Коновалов 72
Спартак Гогниев 99
35′ Александр Клещенко 14
Алексей Гай 19
75′ Владимир Лобкарев 77
90′ Ильмир Нурисов 90
70′ Юрий Завезен 31
Владимир Обухов 20
1 Егор Генералов
2 Алексей Житников
4 Олег Бабенков
20 Игорь Юрганов 84′
25 Андрей Бычков
5 Сандро Цвейба
27 Валерий Сарамутин 83′
32 Артем Кулишев 90′
3 Артем Пасько
84 Олег Власов 87′
11 Максим Рогов
10 Максим Барсов 90′
9 Михаил Маркосов
13 Александр Коротаев 79′
55 Павел Киреенко
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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