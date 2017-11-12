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19:02 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Балтики» забили шесть безответных голов «Спартаку-2» в матче ФНЛ

МОСКВА, 12 ноя — Р-Спорт. Калининградская «Балтика» одержала крупную победу над московским «Спартаком-2» в матче 23-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча, состоявшаяся в Калининграде, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Дмитрий Скопинцев (7-я минута, с пенальти, и 56-я), Владислав Крючков (20), Сенин Себаи (25), Антон Кобялко (88) и Денис Шевчук (90+4, с пенальти).

«Балтика» набрала 36 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице ФНЛ, «Спартак» (30) идет 10-м.

Балтика 6:0
Первый тайм: 3:0
Спартак-2
12.11.2017, 16:00 основной раунд: 23-й тур Балтика
Главные тренеры
Игорь Черевченко Дмитрий Гунько
Голы
7′ Дмитрий Скопинцев 77
20′ Владислав Крючков 23
25′ Сенин Себаи 19
56′ Дмитрий Скопинцев 77
88′ Антон Кобялко 22
90+4′ Денис Шевчук 33
Составы
Евгений Помазан 32
Искандар Джалилов 3
Арсений Логашов 15
Владислав Крючков 23
Дмитрий Скопинцев 77
Виктор Свежов 91
Валерий Чуперка 92
24′ Виталий Каленкович 93
Валерий Почивалин 11
46′ Александр Шешуков 2
Олег Дмитриев 99
61′ Александр Касьян 7
Денис Шевчук 33
57′ Сенин Себаи 19
Антон Кобялко 22
95 Владислав Терешкин
22 Константин Щербаков
31 Олег Красильниченко
93 Артем Сокол
94 Иван Хомуха
21 Артем Самсонов
27 Александр Ломовицкий
83 Владислав Пантелеев
84 Борис Цыганков
88 Данил Полубояринов
69 Денис Давыдов
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Обозначения
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