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Футболисты «Балтики» забили шесть безответных голов «Спартаку-2» в матче ФНЛ
МОСКВА, 12 ноя —
МОСКВА, 12 ноя —
Встреча, состоявшаяся в Калининграде, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Дмитрий Скопинцев (7-я минута, с пенальти, и 56-я), Владислав Крючков (20), Сенин Себаи (25), Антон Кобялко (88) и Денис Шевчук (90+4, с пенальти).
«Балтика» набрала 36 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице ФНЛ, «Спартак» (30) идет 10-м.
|Игорь Черевченко
|Дмитрий Гунько
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
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|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)