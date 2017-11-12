Футболисты «Балтики» забили шесть безответных голов «Спартаку-2» в матче ФНЛ

Встреча, состоявшаяся в Калининграде, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Дмитрий Скопинцев (7-я минута, с пенальти, и 56-я), Владислав Крючков (20), Сенин Себаи (25), Антон Кобялко (88) и Денис Шевчук (90+4, с пенальти).